Son Dakika: İşsizlik Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 Haziran-Temmuz-Ağustos aylarını kapsayan Temmuz dönemi işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre, 2018 yılı Temmuz ayında işsizlik % 10.8 oldu. Haziran'da işsizlik oranı, 3 milyon 315 bin kişi ile % 10.2 olarak açıklanmıştı. buna göre 3 aylık dönemde işsizlik artmış görünüyor.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Temmuz döneminde 2017 yılının Temmuz dönemine göre 88 bin kişi artarak 3 milyon 531 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile %10,8 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile %12,9 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,2 puanlık azalış ile %19,9 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,1 puanlık artış ile %11 olarak gerçekleşti.

Kaynaklar; Hürriyet

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA