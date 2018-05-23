Son Dakika! Hiç Bu Kadar Yükselmemişti! Dolar Güne Tarihi Rekorla Başladı

Dolar kuru gece yarısı uluslararası piyasada 4,8450 ile yeni tarihi rekorunu kırdı. Euro 5,65', aşarak rekorunu tazledi. Dolar ve Euro'da tarihi rekorlar art arda geliyor.

Dolar TL karşısında değer kazanımını dün gece yarısı sürdürdü. Bankalararası piyasada dolar satışı 4,78'i gördü. Gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik iyimser duruma rağmen dolar karşısında para kaybeden tek para birimi olan Türk lirası, euro karşısında da rekor kayıplarını yaşadı. Euro 5,6520 ile yeni rekorunu kırdı. Piyasalar Merkez Bankasından gelecek olası hamleleri bekliyor.

Merkez'in Türk Lirası'nda görülen sert değer kaybına karşı nasıl bir hamle yapacağı merakla bekleniyor. Merkez Bankası'nın olağan toplantısı 7 Haziran'da yapılacak.

DOLARIN SON 5 YILDAKİ DURUMU

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