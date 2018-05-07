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Son Dakika! Dolarda Yeni Hareketlilik! Yine Yükseldi

7 Mayıs 2018 dolar fiyatları, dolar kaç tl oldu, euro kaç tl oldu? dolar daha fazla artar mı? işte merak edilenler...

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Son Dakika! Dolarda Yeni Hareketlilik! Yine Yükseldi

7 Mayıs 2018 dolar fiyatları, dolar kaç tl oldu, euro kaç tl oldu? dolar daha fazla artar mı? işte merak edilenler...

07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:53
Son Dakika! Dolarda Yeni Hareketlilik! Yine Yükseldi

Merkez Bankası'nın hamlesi öncesinde 4.2627 TL seviyelerindeki dolar kuru, hamle sonrasında 4,25 TL'nin altını görmüştü. Kur şu dakikalarda 4,25 TL seviyelerinde hareket ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri Tahvil faizlerindeki yükseliş, not indirimi ve yüksek enflasyonla birlikte Türkiye'de tarihi zirveyi gören dolar, yeni haftaya 4,25 TL seviyesinden başladı. Gün içerisinde en yüksek 4,2712 TL'yi gören dolar kuru , Merkez Bankası'nca yapılan müdaheleden sonra düşmüştü. Dolar TL daha sonra tekrar yükselişe geçti. Euro TL'de ise 5,0842 seviyeleri görüldü.

Londra'da piyasaların bugün tatil olması sebebiyle piyasada düşük hacim olabileceği belirtilirken, dolarda küresel güçlü seyir ile iç riskler TL'de kayıbın sürmesine sebep olabilir. Dolar geçtiğimiz Cuma günü 4,2901 TL ile tarihi zirvesini test etmişti. 

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DolarDolar HareketlilikDolar Fiyatları 7 Mayıs 2018
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Sireci 2 saat önce

Dolar 4 tl yi geçti algısı yaratmayın lütfen göz var nizam var bakan in gözün de sıkıntı var galiba

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