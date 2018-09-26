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Son Dakika: Borsa'da İşlemler Durdurudu

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından, veri yayınının sağlıklı bir şekilde yapılamaması nedeniyle BISTECH üzerinde çalışan bütün piyasalarda işlemlere geçici olarak ara verildiği açıklandı.

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Son Dakika: Borsa'da İşlemler Durdurudu

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından, veri yayınının sağlıklı bir şekilde yapılamaması nedeniyle BISTECH üzerinde çalışan bütün piyasalarda işlemlere geçici olarak ara verildiği açıklandı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 10:41
Son Dakika: Borsa'da İşlemler Durdurudu

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından, veri yayınının sağlıklı bir şekilde  yapılamaması nedeniyle BISTECH üzerinde çalışan bütün piyasalarda işlemlere geçici olarak ara verildiği açıklandı.

Borsa İstanbul AŞ'nin, BISTECH sistemi üzerinde işlem gören bütün piyasaların kapatılmasına ilişkin duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Duyuruda, "Veri yayınının sağlıklı yapılamamasından dolayı BISTECH üzerinde çalışan bütün piyasalarda işlemlere geçici olarak ara verilmiştir. Konu ile ilgili olarak daha sonra bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynaklar; Habertürk

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Son Güncelleme: 26.09.2018 10:45
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