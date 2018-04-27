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Son Dakika Bedelli Askerlik Açıklaması

Son dakika açıklaması Başbakan Yıldırım'dan geldi. Binali Yıldırım yaptığı açıklamada bedelli askerlik bekleyenleri sevindirdi.

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Son Dakika Bedelli Askerlik Açıklaması

Son dakika açıklaması Başbakan Yıldırım'dan geldi. Binali Yıldırım yaptığı açıklamada bedelli askerlik bekleyenleri sevindirdi.

27 Nisan 2018 Cuma 21:49
Son Dakika Bedelli Askerlik Açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı canlı yayında, bedelli askerlik ile ilgili soruya, bedelli bekleyenleri sevindiren bir cevap verdi ve "benim bakış açım müsbet" yanıtını verdi.

Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Orada şöyle bir istismar olmaması gerekir. Bir yandan terörle mücadele veriyoruz, bir yandan bedelli falan. İstismar edilebilecek bir konu gibi görünüyor. Bir yandan toplumdan bir talep geliyor. Biz askerlikte profesyonelliğe geçtik. Vatani görevlerini yapan askerleri biz cepheye hiç göndermedik.

Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için dikkate alınması gereken bir şey bu. Benim düşüncem bu. Buradan elde edilecek gelirin de savunma sanayisinin güçlendirilmesinde kullanılması gerekir.

Bunları tabi konuşacağız. Bakış açım müsbet. Ancak bazı soru işaretlerini de ortadan kaldırmamız lazım."

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Son Güncelleme: 27.04.2018 22:23
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Yorumlar
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ARAP 2 saat önce

Sayın başbakanımız bırakın bedelli askerliği PÖH açıklanmasını bekliyoruz !

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A1 1 saat önce

Ciksiin bi zahmet

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ADANALI 1 saat önce

Jandarma Uzman alımını hizlandirin..Lütfennn

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