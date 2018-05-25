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Son Dakika: Bayram İkramiyesinin Ödenme Tarihi Açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu yaptığı son dakika açıklamasında emeklilere bayram ikramiyesi ödemesinin ne zaman yapılacağını söyledi.

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Son Dakika: Bayram İkramiyesinin Ödenme Tarihi Açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu yaptığı son dakika açıklamasında emeklilere bayram ikramiyesi ödemesinin ne zaman yapılacağını söyledi.

25 Mayıs 2018 Cuma 19:25
Son Dakika: Bayram İkramiyesinin Ödenme Tarihi Açıklandı

Bakan Sarıeroğlu'ndan ikramiye ödemesi hakkında son dakika açıklaması geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere bayram ikramiyesinin haziran ayı başında ödeneceğini açıklayarak, "ikramiye ayrı, maaşı ayrı ödenecek" dedi.

SGK'NIN AÇIKLAMASI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, Emeklilere mübarek Ramazan ve Kurban Byaramında 1000'er TL Bayram İkramiyesi verileceğini, bu imkandan 12,3 milyon vatandaşın faydalanacağını, Ramazan Bayramı öncesinde ödemelerin hesaplara geçeceğini söyledi.

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Son Güncelleme: 25.05.2018 19:20
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adsız 3 saat önce

işi aşı ve maaşı olmayan muhtaç insanlarına yokmu

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Garip 2 saat önce

İş arayan insanlara birşey yok mu? Adalet nerede?

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