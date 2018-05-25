Son Dakika: Bayram İkramiyesinin Ödenme Tarihi Açıklandı

Bakan Sarıeroğlu'ndan ikramiye ödemesi hakkında son dakika açıklaması geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere bayram ikramiyesinin haziran ayı başında ödeneceğini açıklayarak, "ikramiye ayrı, maaşı ayrı ödenecek" dedi.
SGK'NIN AÇIKLAMASI
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, Emeklilere mübarek Ramazan ve Kurban Byaramında 1000'er TL Bayram İkramiyesi verileceğini, bu imkandan 12,3 milyon vatandaşın faydalanacağını, Ramazan Bayramı öncesinde ödemelerin hesaplara geçeceğini söyledi.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
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