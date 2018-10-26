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Son Dakika: Bakan Pakdemirli, "Üreticiye destek ödemesine bugün başlıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üreticiye yapılacak destek ödemesi ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli tarafından yapılan açıklamada 3 aylık dönem için 250 binden fazla üreticiye 194 milyon liralık destek ödemesinin bugün başlayacağını duyurdu.

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Son Dakika: Bakan Pakdemirli, "Üreticiye destek ödemesine bugün başlıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üreticiye yapılacak destek ödemesi ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli tarafından yapılan açıklamada 3 aylık dönem için 250 binden fazla üreticiye 194 milyon liralık destek ödemesinin bugün başlayacağını duyurdu.

26 Ekim 2018 Cuma 12:50
Son Dakika: Bakan Pakdemirli, "Üreticiye destek ödemesine bugün başlıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üreticiye yapılacak destek ödemesi ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli tarafından yapılan açıklamada 3 aylık dönem için 250 binden fazla üreticiye 194 milyon liralık destek ödemesinin bugün başlayacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "3 aylık dönem için 256 bin 571 üreticimize 194 milyonluk destek ödemesine bugün 18:00'den itibaren başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli resmi Twitter hesabı üzerinden "Üreticimizin yüzünü güldürmek için gece gündüz çalışıyoruz. Çiğ süt desteği kapsamında bu yılın ikinci 3 aylık dönemi için 256 bin 571 üreticimize 194 milyon liralık destek ödemesine bugün saat 18.00'den itibaren başlıyoruz. Üretici kardeşlerime hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamanın devamında "Bu yılın ilk 3 aylık dönemindeki 269 milyon liralık desteğimizle birlikte; ilk 6 ay için üreticilerimize toplam 463 Milyon Liralık çiğ süt desteği ödemiş olacağız. Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 26.10.2018 12:59
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