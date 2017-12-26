Son Dakika ! Asgari Ücret Yeni Gelişme (İşveren ve İşçi 'Destek' Konusunda Anlaştı)

Asgari Ücrette İşveren ve İşçi 'Destek' Konusunda Anlaştı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda İşçileri temsil eden Türk-İş ile İşverenleri temsil eden Türkiye İş Veren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 100 TL'lik asgari ücret desteğinin yeni yılda da sürmesi konusunda anlaştı ve taleplerini Bakanlığa iletti.

2 Yıldır işverenlere yönelik 100 TL'lik asgari ücret desteği önümüzdeki yıldan itibaren sona eriyor. TİSK söz konusu desteğin kalkmasıyla birlikte yeni bir de zam yapılmasının rekabet gücünü etkileyeceğini, istihdam sıkıntıları oluşturabileceğini söylüyor.

Türk İş'in 1893 TL'lik asgari ücret talebini yüksek bulan TİSK, asgari ücretin belirlenmesinde sadece enflasyon rakamlarının baz alınmaması gerektiğini öne sürüyor. İşverenlerin bu tepkilerine destek gelirken, işçiler de geçim zorluğunu örnek göstererek asgari ücrete makul düzeyde bir zam yapılması gerektiğini söylüyor. Asgari ücret Cuma günü açıklanacak.

Peki siz asgari ücret konusunda ne düşünüyorsunuz, sizce asgari ücret ne kadar olmalıdır? görüşlerinizi sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz.

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