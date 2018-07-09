Son Dakika: AK Parti'den Bedelli Askerlik Hakkında Kritik Yeni Açıklama

Hükümetten son dakika bedelli askerlik açıklaması geldi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Şentop yaptığı son dakika açıklamasında bedelli askerlik meselesine değindi. Şentop, bedelli askerlik konusunda yaptığı kritik açıklamada, "Bedelli askerlik ile ilgili kanunla yapılmış. Şahsi kanaatim, bu konu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenebilir" ifadelerine yer verdi.

Habertürk TV canlı yayınına katılan ve gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtlayan Şentop, bedelli askerlik hakkında açıklamalarda bulundu.

KARARNAME İLE DÜZENLENEBİLİR

Şentop açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa'da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kanun arasındaki ilişkileri belirledik. Bedelli askerlik ile ilgili kanunla yapılmış. Şahsi kanaatim, bu konu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenebilir. TSK ihtiyaçlarına göre yapılabilir. Bazı düzenlemeler yapılabilir"

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