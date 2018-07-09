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Son Dakika: AK Parti'den Bedelli Askerlik Hakkında Kritik Yeni Açıklama

Bedelli askerlik hakkında AK Parti'den kritik açıklama az önce geldi. Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Şentop, bedelli askerliğin KHK ile düzenlemesinin yapılacağını söyledi.

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Son Dakika: AK Parti'den Bedelli Askerlik Hakkında Kritik Yeni Açıklama

Bedelli askerlik hakkında AK Parti'den kritik açıklama az önce geldi. Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Şentop, bedelli askerliğin KHK ile düzenlemesinin yapılacağını söyledi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:50
Son Dakika: AK Parti'den Bedelli Askerlik Hakkında Kritik Yeni Açıklama

Hükümetten son dakika bedelli askerlik açıklaması geldi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Şentop yaptığı son dakika açıklamasında bedelli askerlik meselesine değindi. Şentop, bedelli askerlik konusunda yaptığı kritik açıklamada, "Bedelli askerlik ile ilgili kanunla yapılmış. Şahsi kanaatim, bu konu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenebilir" ifadelerine yer verdi.

Habertürk TV canlı yayınına katılan ve gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtlayan Şentop, bedelli askerlik hakkında açıklamalarda bulundu.

KARARNAME İLE DÜZENLENEBİLİR

Şentop açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa'da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kanun arasındaki ilişkileri belirledik. Bedelli askerlik ile ilgili kanunla yapılmış. Şahsi kanaatim, bu konu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenebilir. TSK ihtiyaçlarına göre yapılabilir. Bazı düzenlemeler yapılabilir"

Siz de aşağıdaki yorum kısmından bedelli hakkındaki görüş, düşünce ve taleplerinizi yazabilirsiniz.

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Osman 4 saat önce

Bedelli askerliğin 20 yaş üstüne komple yapılması kanaatindeyim. Şuan çalışıyorum işimden memnunum ve aileme bakıyorum askere gidersen ailem zor durumda kalıcak

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ŞaziyeFethi Fethi 1 saat önce

Bencede 20 yaş üstü olmalı

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Osman 1 saat önce

Bedelli askerliğin bu ay içinde çıkarılması lazım bence çünkü atamaları gelip bakaya kalan arkadaşlar aksi takdirde askere gitmek zorunda kalacak

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