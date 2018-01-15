Son Dakika Açıklaması: O Kurum Kapatılacak mı?

Muhasebat Genel Müdürlüğü kurumu kapatılacak mı?

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK işbirliğiyle hazırlanan ve 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle Genel Bütçeli kuruluşlarda kademeli olarak yürürlüğe giren yeni Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi, Muhasebat Genel Müdürlüğü personellerini huzursuz etti.

Yapılan düzenleme ile kurumun kapatılacağı, muhasebe hizmetlerinin harcama birimlerine devredileceği, Muhasebe Müdürlükleri ile Malmüdürlükleri personellerinin kadroları ile birlikte başka kurumlarına gönderileceği spekülasyonları personelin yarınlara umutla bakmasına engel oluyor.

Bu konu ile ilgili Büro Memur Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz bir açıklama yaptı. Yanbaz yaptığı açıklamada, "Yeni Muhasebe sistemine geçiş aşamasında Muhasebat Genel Müdürlüğü personelinin gece gündüz demeden gayret sarf etmesine rağmen bakanlığın fazla çalışma ücreti vermekten imtina etmesi personelin motivasyonuna darbe indirmiştir. Yeni sisteme geçen kurumların Ocak 2015 maaşlarının ödeyebilmek için çok yoğun bir performans sergileyen Genel Müdürlük personeli bakanlıktan kendilerini rahatlatacak bir açıklama bekliyor" ifadelerine yer verdi ve şöyle devam etti:.

"Şimdiye kadar E-Devlet mantığına uygun olarak birçok çalışmanın başarılı olmasında en büyük paya sahip olan; Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü personeli Devletin hemen hemen tüm kurumlarını içine alacak ve kamuda harcamalarda kağıdı ortadan kaldıracak olan E-Belgeye dayalı Yeni Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sisteminin başarılı olması için en önemli faktör olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Büro Memur-Sen olarak Maliye Bakanlığına çağrı yapıyoruz. Yeni sistemin başarıya ulaşması için çok yoğun mesai harcayan Muhasebat Genel Müdürlüğü çalışanlarına acilen fazla mesai getirilmelidir. Maliye Bakanlığı, personelin yarınlara umutla bakmasını sağlayacak açıklamalar ve adımları atmalıdır. Kurum personellerinin beklediği Kurum içi uzmanlık sınavı daha fazla geciktirilmeden yapılmalıdır. Maliye personellerine mali sorumluluk zammı getirilmelidir. 5018 de yapılacak düzenleme ile; yeni sistemin ruhuna uygun olarak kamu kurumlarında Sertifikalı Muhasebe Yetkiliği zorunluluğu getirilerek, muhasebe yetkililerinin yıllardır beklediği mali sorumluluk zammı düzenlemesinin ivedilikle yapılması sağlanmalıdır"

Kpsscafe.com.tr | Ankara