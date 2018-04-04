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Son Dakika! 4 Nisan 2018 Dolar Fiyatları (Dolar 4 TL'yi Yine Aştı)

Moody'sin not indirimi, jeopolitik gelişmeler, enflasyon ve cari açıkta bozulma gibi gelişmelerle geçtiğimiz hafta tarihi zirveleri zorlayan dolar yeniden 4 TL'yi aştı.

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Son Dakika! 4 Nisan 2018 Dolar Fiyatları (Dolar 4 TL'yi Yine Aştı)

Moody'sin not indirimi, jeopolitik gelişmeler, enflasyon ve cari açıkta bozulma gibi gelişmelerle geçtiğimiz hafta tarihi zirveleri zorlayan dolar yeniden 4 TL'yi aştı.

04 Nisan 2018 Çarşamba 10:39
Son Dakika! 4 Nisan 2018 Dolar Fiyatları (Dolar 4 TL'yi Yine Aştı)

Moody'sin not indirimi, jeopolitik gelişmeler, enflasyon ve cari açıkta bozulma gibi gelişmelerle geçtiğimiz hafta tarihi zirveleri zorlayan dolar yeniden 4 TL'yi aştı.

Dün açıklanan veriye göre Mart ayı enflasyonu aylık 0.99 , senelik yüzde 10,23 olarak beklentinin üzerijnde gerçekleştirmişti. Veri sonrası Dolar-TL 3.97-3.98 bandındaki seyrini sürdürdü. Akşam saatlerindeyse ABD ticaret savaşları endişesiyle doları destekledi ve kur 3.99'a yükseldi. Dolar bugün yeniden 4 TL seviyesini aştı.

23 Mart'ta uluslararası piyasalarda 4.0361 ile tarihi zirveyi test eden dolar an itibariyle 4.0138 TL'den işlem görüyor. Euro yüzde 0.8 orandaki artışla 4.9341 TL'den işlem görüyor.

KAYNAK: BLOOMBERG

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Son Güncelleme: 04.04.2018 10:44
Anahtar Kelimeler:
DolarDolar Euro
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