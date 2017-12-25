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Son Dakika: 2018 Asgari Ücret Tutarının Belli Olacağı tarih Açıklandı

Son dakika açıklaması: Asgari ücret tespit komisyonunun çalışmaları devam ederken; 2018 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarının açıklanacağı tarih belli oldu.

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Son Dakika: 2018 Asgari Ücret Tutarının Belli Olacağı tarih Açıklandı

Son dakika açıklaması: Asgari ücret tespit komisyonunun çalışmaları devam ederken; 2018 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarının açıklanacağı tarih belli oldu.

25 Aralık 2017 Pazartesi 15:51
Son Dakika: 2018 Asgari Ücret Tutarının Belli Olacağı tarih Açıklandı

Son dakika açıklaması geldi. Alınan son bilgilere milyonlarca asgari ücretlinin büyük bir merak ve heyecanla beklediği 2018 yılı asgari ücret tutarı açıklaması belli oldu.

Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, merakla Asgari Ücret Komisyonu'ndan çıkacak olan kararı bekliyor. 2018 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak 22 Aralık Cuma günü 3. toplantısını gerçekleştiren komisyon, toplantıda asgari ücret zammı hakkında karara varamamıştı.

29 Aralık Cuma

2018 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarının 29 Aralık Cuma günü kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.

Bakan'dan Son Dakika Açıklaması

Gün içinde TRT Haber canlı yayınına konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jü-lide sarıeroğlu asgari ücret ile ilgili şu açıklamaları yapmıştı:

"Asgari Ücret tespit komisyonu , 3'lü yapıda bir komisyon. İnşallah bir denge ücreti sosyal bir ücret. Anlamını biliyoruz. İşçi ve işveren tarafının olduğu bir süreçten geçiyoruz. İlk toplantı Bakanlığımızda, Türk-İş'de bir rakam açıkladılar 1893 TL bir rakam açıklandı. Kamuoyunda başka rakamlar telavuz edildi. Son cuma günü TİSK'de bir toplantı yaptık.  İşverenler rekabet güçleriyle ilgili sıkıntı yaşamayacakları bir rakam arzu ettiler. Biz üçlü yapıdaki toplantılarda uzlaşı ortamını oluşturmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Herkesin beklentisini karşılayacak bir asgari ücret belirleme arzusundayız. Asgari ücret bir taban ücrettir. Arzu ettiğimiz emekçilerimizin bunun üzerinde bir rakamla yaşamlarını sürdürmeleri. Biz Çalışma Bakanlığı olarak yeni bir istihdam teşvik programı açıkladık. Arzumuz asgari ücretin üzerinde işverenlerin maaş verebilmeleri. İnşallah o hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum."

Asgari ücret tutarı açıklandığı anda haberdar olmak için;

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