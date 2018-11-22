Son 10 ayda 1.1 milyon kişi işini kaybetti

Son 10 ayda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’a başvuru yapan işsizlerin sayısı geçen yıla oranla % 27 artışla 3.2 milyon kişiye çıktı. 10 ayda İşsizlik Ödeneği için 1.1 milyon kişi Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’ a müracaat yaptı. Uzmanlar veriler ışığında toplu işten çıkarmalar olabileceğini ifade ediyor.

Sözcü'den Recep Genel'in hazırladığı habere göre, şirketlerin küçülme planları yapması aralık ayında toplu işten çıkarma furyasına sebep olabileceği kaydediliyor. 2018 yılının ilk 10 ayında (Ocak - Ekim) İşsizlik Ödeneği için Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) müracaat edenlerin toplam sayısı 1 milyon 161 bin 604 kişiye kadar ulaştı.

2018 yılının ekim ayında 140 bin 164 kişi işsizlik ödeneği alabilmek için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'a başvuruda bulunurken, bunların 100 bin 611'i erkek, 39 bin 553'ü ise kadınlardan oluştu. Üstelik, İşsizlik Ödeneği için hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olma ve son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması şartları aranmasından dolayı işsiz kalan binlerce kişinin başvuru hakkı bulunmuyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'a kayıtlı işsiz sayısı da en üst seviyeye ulaştı. 2017 yılında 2 milyon 611 bin 932 olan kayıtlı işsiz sayısı % 27'lik artışla 3 milyon 215 bin 289 kişiye ulaştı. 2019 yılında ekonomiye ilişkin belirsizliklerin derinleşeceği tahmini ile binlerce kuruluşun küçülme planları yaptığı ve bu plan üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor. İmalat sanayi, inşaat ve perakende sektörlerinde yaşanan daralma ve iflastan korunmak için 3000'den fazla kuruluşun konkordato ilan etmesi dolayısıyla önümüzdeki iki ayda toplu işten çıkarmaların yaşanmasından kaygı duyuluyor. Yerel seçimlerin belirsizlikleri artıracağı ve şirketlerin ‘en kötü senaryo'ya göre hazırlık yapacağı ifade ediliyor.

2018 yılının Ekim ayında işsizlik ödeneği için yapılan başvuru sayısı 28 bin 307 kişi, aynı yılın kasım ayında bu sayı 41 bin 776 kişi olmuştu. Krizin etkilerinin en çok hissedildiği aralık ayında ise Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'a İşsizlik Ödeneği için yapılan başvuru sayısı 60 bin 040 kişiye yükselmişti. 2008 yılında kuruma başvuru yapan işsizlerin toplam sayısı ise % 82.9'luk artışla 1 milyon 120 bin 449 kişiye ulaşmıştı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA