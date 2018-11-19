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Soğanın fiyatı yüzde 100 arttı

Toptancıların soğan fiyatlarındaki artış beklentisi tezgahlara yansıdı. Bu hafta pazar tezgahlarında soğanın fiyatı, % 100 artışla 2,5 TL'den 5 TL'ye çıktı. Pazar esnafı, soğanın kilosunun yılbaşına kadar 10 liraya kadar çıkacağını belirtiyor.

Soğanın fiyatı yüzde 100 arttı

Toptancıların soğan fiyatlarındaki artış beklentisi tezgahlara yansıdı. Bu hafta pazar tezgahlarında soğanın fiyatı, % 100 artışla 2,5 TL'den 5 TL'ye çıktı. Pazar esnafı, soğanın kilosunun yılbaşına kadar 10 liraya kadar çıkacağını belirtiyor.

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:39
Soğanın fiyatı yüzde 100 arttı

Toptancıların soğan fiyatlarındaki artış beklentisi tezgahlara yansıdı. Bu hafta pazar tezgahlarında soğanın fiyatı, % 100 artışla 2,5 TL'den 5 TL'ye çıktı. Pazar esnafı, soğanın kilosunun yılbaşına kadar 10 liraya kadar çıkacağını belirtiyor.

Geçtiğimiz hafta İzmir'de kilosu 2,5 TL olan soğan, bu hafta 5 TL'den satışa sunuldu. Toptancılar, ilkbahara kadar, yeni ürünler çıkana kadar soğan fiyatlarındaki artışının devam edeceğini belirtiyor. Pazarcı esnafı da yılbaşına kadar soğanın fiyatının 10 lirayı bulacağını savundu.

SOĞAN İTHALATI YAPILABİLİR

Yağışlardaki düzensizlik nedeniyle soğan tarlalarının şebeke suyuyla sulandığı ve buna bağlı olarak şebeke suyunda bulunan asit miktarının soğanları çürttüğü iddia ediliyor.

Soğan stoklanması durumunda ise fazla ömrü olmayan soğanların çürüdüğünü buna ek olarak da yıl sonuna kadar soğan da büyük oranda azalma olacağı için devlet ithalat yapma yoluna gidebileceği öngörülüyor.

İthalat yapılmaz da yeni ürünler çıkana kadar eldeki soğan ile idare etmek istenirse bu defa da yılbaşından sonra soğanın kilogram fiyatının 15 ila 20 tl arasında olabileceği belirtiliyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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soğanın fiyatı yüzde arttı
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