Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Soğan ve Patates Fiyatları Hakkında Başbakan'dan Son Dakika Açıklaması Geldi

Son dakika haberi: Başbakan Binali Yıldırım bir son dakika açıklaması yaptı. Başbakan açıklamasında yüzde 227 'ye kadar zamlanan soğan ve patates fiyatlarına da değindi.

banner396

Soğan ve Patates Fiyatları Hakkında Başbakan'dan Son Dakika Açıklaması Geldi

Son dakika haberi: Başbakan Binali Yıldırım bir son dakika açıklaması yaptı. Başbakan açıklamasında yüzde 227 'ye kadar zamlanan soğan ve patates fiyatlarına da değindi.

21 Haziran 2018 Perşembe 11:16
Soğan ve Patates Fiyatları Hakkında Başbakan'dan Son Dakika Açıklaması Geldi

Başbakan Binali Yıldırım bir son dakika açıklamasında bulundu.

Basın mensuplarına bazı açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, gündeme ilişkin konulara değindi. Son günlerde artan soğan ve patates fiyatlarına değinen Başbakan Binali Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımız şunu bilsin, Türkiye ekonomisi çok sağlam temellere dayanıyor, bankacılık sisteminin temelleri sağlam.

Spekülasyondan öte bir şey değil, göreceksiniz birkaç gün sonra böyle bir meseleyi konuşmayacağız.

Önümüzdeki dönemde beş hedef sektör üzerinde büyümeyi sağlamak istiyoruz.

Bu beş sektörün biri makina imalat sanayi, ikincisi otomotiv, üçüncüsü kimya-ilaç, dördüncüsü elektronik, beşincisi gıda."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaBinali YıldırımHaberSoğanPatates
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçim Sonrası O Ürünlere Yüzde 50 Zam Gelecek
Seçim Sonrası O Ürünlere Yüzde 50 Zam Gelecek
İmar Barışında Ödemeler Başladı (Ödeme Nasıl Olacak , Yapı Kayıt Bedeli Nasıl Hesaplanır?)
İmar Barışında Ödemeler Başladı (Ödeme Nasıl Olacak , Yapı Kayıt Bedeli Nasıl Hesaplanır?)
Bakan Ağbal: Türkiye Ekonomisi Her Bakımdan Güçlü 
Bakan Ağbal: Türkiye Ekonomisi Her Bakımdan Güçlü 

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim