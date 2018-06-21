Soğan ve Patates Fiyatları Hakkında Başbakan'dan Son Dakika Açıklaması Geldi

Başbakan Binali Yıldırım bir son dakika açıklamasında bulundu.

Basın mensuplarına bazı açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, gündeme ilişkin konulara değindi. Son günlerde artan soğan ve patates fiyatlarına değinen Başbakan Binali Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımız şunu bilsin, Türkiye ekonomisi çok sağlam temellere dayanıyor, bankacılık sisteminin temelleri sağlam.

Spekülasyondan öte bir şey değil, göreceksiniz birkaç gün sonra böyle bir meseleyi konuşmayacağız.

Önümüzdeki dönemde beş hedef sektör üzerinde büyümeyi sağlamak istiyoruz.

Bu beş sektörün biri makina imalat sanayi, ikincisi otomotiv, üçüncüsü kimya-ilaç, dördüncüsü elektronik, beşincisi gıda."

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