Siz de Yapabilirsiniz! Evde nikah şekeri yaparak ayda 3000 TL kazanın

Ev hanımları için son zamanlarda çokça artan evde iş sektörüne bir yenisi daha eklendi. Ev hanımları evde nikah şekeri yaparak ayda 3000 Tl kazanıyorlar. Üstelik sadece ev hanımları da değil, ek iş yapmak isteyenler, ekibi olup da iş almak isteyenler, iş potansiyelini arttırmak isteyenler de bu işi kolaylıkla yapabilirler. İşte detaylar...

Evde ek iş ilanları ile ilgili birçok bilgi veren internet sitemizin bugün ki yazısında ise evde nikah şekeri işini tanıtacağız. Özellikle ek iş yapmak isteyenler için pratik ve özel bilgiler veren internet sitemizde, evden para kazanmak isteyenler için birçok farklı ilanda bulunmaktadır. Evden çıkamayan veya evden çıkmaya vakti olmayan kişilerin kolaylıkla yapabileceği olan birçok iş, hem para kazandırırken hem de vakitten tasarruf ettirmektedir. Birçok kişi evinden çalışarak aylık 3,000 liraya kadar para kazanırken, evde nikah şekeri işi ile de gayet güzel para kazanılabilir.

EVDE NİKAH ŞEKERİ İŞİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

Evde nikah şekeri işi öncelikli olarak para kazanmak isteyenler için bulunmaz bir fırsattır diyebiliriz. Nasıl yapıldığına bakacak olursak karşımıza çok zor bir iş çıkmıyor.

Firmalar sizlere malzemeleri en saf halleri ile teslim ediyorlar. Örnek olarak verdikleri işlerden hazırlamanızı istiyorlar. Sizlerde elinizdeki malzemeler ile örneğe bakarak nikah şekerini hazırlıyorsunuz. Firmalar bu iş için çok büyük paralar ödemiyorlar ancak; eliniz hızlı ise ve çok iş çıkartabilirseniz sürümden güzel para kazanabilirsiniz.

Özellikle para kazanmak isteyenler ve herhangi bir vasfı olmayan kişiler için bu işin biçilmiş bir kaftan olduğundan bahsedecek olursak, sadece elinize aldığınız şekerleri kutulara veya bezlerin içerisine sararak para kazanabilirsiniz. Kimileri çok elzemde olsa nazar boncuğu veya farklı süslemelerde isteyebiliyor. Bu sefer kazanacağınız paranın miktarı da elbette artabilir.

EVDE NİKAH ŞEKERİ İŞİ FİRMALARI NE KADAR ÖDÜYOR?

Firmalar genellikle tane başına ödeme yaparlar. Tane başına 1 – 5 kuruş veren firmalar toplamda 100 – 1000 adet arasında sipariş verirler. Eğer gün içerisinde 1000 rakamını tutturabilirseniz aylık 3,000 TL’ye kadar para kazanabilirsiniz. Bu sebepten dolayı bir ekibiniz var ise ekibiniz ile yoksa da aileniz ile bu işi daha güzel bir şekilde yapabilirsiniz.

EVDE NİKAH ŞEKERİ İŞİ NEDEN EVLERE VERİLİYOR?

Firmalar hem işçi masrafından kaçmak hem de bu iş için ayrı bir yer tutmaktansa evlerinde ihtiyaç sahibi olan kişilere hem ilaç oluyor hem de kendi maddi durumlarını göz önünde bulundurarak daha çok para kazanmak istiyorlar. Onlar tanesini 10 kuruş civarında mal ederken, satışları ise 50 kuruş ila 1 TL arasında olabiliyor. Yani sizlere verdikleri para, onlar için deve de kulak kalıyor diyebiliriz.

EVDE NİKAH ŞEKERİ İŞİ YAPMAK İÇİN NELER GEREKİR?

Evde nikah şekeri işi için size hiç bir malzeme gerekmez. Firmalar sizlere şekerinden iğnesine, makasından nazar boncuğuna kadar her türlü alet ve edevatı verirler ve sizlerden sadece örneğin aynısından yapmanızı isterler.

EVDE NİKAH ŞEKERİ VEREN FİRMALAR İLE İLETİŞİM

Firmalar ile iletişim sağlamak isteyenler, öncelikli olarak mail adreslerini yorum kısmına yazabilir ve yorum bırakabilirler. Böylece firmaların kendileri ile iletişim kurmasını sağlayabilirler. Firmalar kesinlikle herhangi bir şekilde kendi bilgilerini vermezken, sürekli rahatsız edilmek istemedikleri için kendilerini genellikle gizli tutarlar.

Tüm Türkiye genelinde bu işin çok fazlaca bulunduğunu düşünecek olursak, sizlerin de yaşadığı bu bölgelerde iş bulması hiçte zor olmayacaktır.

Evde ek iş yapmak isteyen ev hanımları, öğrenciler ve işsizler bu ek iş ilanları ile para kazanabilir ve hatta iyi bir para imkanı elde ederek, zamanla geçimlerini bile sağlayabilirler.

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