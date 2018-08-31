TL'deki değer kaybı her geçen gün daha vahim bir tablo çiziyor. TL'nin döviz karşısındaki değer kaybı nedeniyle Türkiye ekonomisinin 2019'da küçüleceğine dair endişeleri ve tahminleri arttırdı.TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Başkanı Necdet Takva “Şirketlerin borcu, 81 milyon Türkiye vatandaşının borcu haline geldi” diyerek vahim tablonun özetini yaptı.

Türkiye'de faaliyet gösteren tüm ticari kuruluşların üyesi olduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Başkanlığı'nı da yürüten Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva'ya göre, TL'deki değer kaybı Türkiye'nin büyümesine ağır darbe vurabilir.

DW Türkçe'ninaktardığı habere göre Necdet Takva, "Ekonomimiz bir örümcek ağı gibi ve her şirket birbirine bağlı halde bulunmaktadır. Şirketlerin borcu, 81 milyon Türkiye vatandaşının borcu haline geldi" ifadelerini kullandı.

Neccdet Takva'nın değerlendirmesine göre Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle birkaç ay içinde on milyarlarca dolar artan dış borç miktarı konusunda en riskli sektörler arasında inşaat ve enerji yer alıyor.

Türkiye'nin 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde sürekli desteklenen bu iki sektör, şimdi ağır bir borç yükü ile karşı karşıya kaldı. Çünkü her iki sektörde de dış borçlar, toplam borçların neredeyse tamamını oluşturuyor ve her iki sektörde de döviz gelirleri yok denecek kadar az durumda.

Özellikle inşaat sektörünün tek başına 160 ayrı sektörü etkileyen bir yapıya sahip olduğuna vurgu yapan Necdet Takva, açıklamalarına şöyle devam etti;

"Türkiye ekonomisi uzun yıllardır inşaat üzerine yükseldi. Mobilyadan tekstile, beyaz eşyadan elektroniğe kadar her sektör için inşaat itici güç oldu. Şimdi ise inşaatta alarm zilleri çalıyor. Bu da 160 sektörü doğrudan olumsuz etkileyecek. Devletin bir an önce bu çöküşe engel olacak adımları atması gerekiyor". ifadelerini kullandı.

İstanbul'da tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir iş adamının sözlerine de yer verilen haberde; İsmini vermek istemeyen iş adamı, birkaç gün içinde neredeyse iki katına çıkan dolar borcunu ödeyebilmek için 120 çalışanından en az yarısını işten çıkarmaya hazırlandığını söylüyor:

"Bu yıl sonuna kadar 5 milyon dolar borç ödemem gerekiyor. Yıl başında bu borç 19 milyon TL ediyordu. Şimdi ise borcum 30 milyon TL'nin üzerine çıktı. İşler de durma noktasında. Bu kadar borcu ödeyemem. Ne yapacağımı bilmiyorum". dedi.

Kaynaklar; DW Türkçe - Sputnik

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