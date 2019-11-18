Şirket kuracak genç girişimcilere önemli yıl sonu hatırlatması: 29 yaş altı vergi muafiyeti

“29 yaşından küçükseniz ve ilk defa şirket kuracaksanız, şahıs şirketi olması kaydı ile önemli vergi avantajlarına yani muafiyetlerine sahipsiniz. Bunlardan ilki her yıl için 75.000TL’ye kadar gelirlerinizin vergi dışı kalması. Bu avantaj 3 yıl için mümkün. Diğeri ise 12 ay boyunca eski adı ile Bağ-Kur, yeni adı ile 4-B primi ödemiyorsunuz. Bu muafiyetin size toplam faydası ortalama 8000TL’lik bir kazanç oluyor”.

“Şirketinizi, Kasım veya Aralık ayında kuracaksanız, bir kez daha düşünün”

Vergi ödemeleri konusunda devletin sunduğu avantajlardan yararlanabilmek için önemli bir konuya dikkat çeken Özmen, “Avantajlar ay hesabı ile değil, yıl hesabı ile yapılıyor. Yani Aralık ayında bir şirket kurduğunuzda 3 yıllık vergi avantajının 1 yılını kaybediyorsunuz. Bu sebeple Kasım veya Aralık ayında şirketinizi kurmadan önce bu konuyu unutmayın” ifadelerini kullandı. Sigorta primleri için sürecin bu şekilde olmadığını söyleyen Özmen, ay hesabı ile 12 ay boyunca prim ödenmemesine rağmen, genç girişimcilerin genç girişimci olduklarına dair vergi dairesinden aldıkları yazıyı Sigorta Müdürlüğüne iletmelerinin önemini vurguladı.

“Farklı bir yerde çalışırken de genç girişimci avantaj ve vergi muafiyetlerinden yararlanabilirsiniz”

Verilen özelgelerde işin sevk ve idaresi iş sahibinde olduğu sürece söz konusu muafiyetlerden yararlanılabileceği aktarılıyor. Sevk ve İdare artık günümüzde birçok işletmede online ortamlarda yapıldığı için, işten ayrılmadan da şirket kurmanın mümkün olduğunu aktaran özelgelerden alıntılar ise şöyle:

Konu ile ilgili özelge-1; “…..sigortalı ve vardiyalı olarak bir işverene tabi çalışmanız genç girişimcilerde kazanç istisnası uygulamasında kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi şartının ihlal edilmesi anlamına gelmeyeceğinden istisnadan yararlanmanız mümkündür”

“Konu ile ilgili özelge-2; “İşinizin sevk ve idaresinin elinizde tutulması ve maddede yer alan diğer şartları da sağlamanız koşulu ile başka bir işyerinde ücretli olarak çalışmanız ve yanınızda yardımcı personel çalıştırmanız genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanmanıza engel değildir.”

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