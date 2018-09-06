simide zam

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, simit üreticilerinin ham madde fiyatlarındaki artışa dayanamadığını söyledi.

Susamın kilogram fiyatının geçen yıla göre yüzde 125 artarak 19 liraya yükseldiğini açıklayan Ahmet Yalçın, un, doğalgaz, elektrik, kira ve personel giderlerinde fazlasıyla artış olduğunu ifade etti. Ahmet Yalçın, "Bu şartlar esnafımızın daha fazla mağdur olmaması için , üzülerek söylüyorum, Ankara simidine zam yapmak zorunda kaldık. Ankara halkından üzülerek yaptığımız bu zamdan dolayı esnafımız adına özür dileriz. Geldiğimiz noktada elimizden hiç bir şey gelmemektedir." diye açıklamalarda bulundu.

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yalçın, gramajı düşük simitleri daha uygun fiyattan piyasaya sürmemeleri konusunda esnafı uyardı.

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