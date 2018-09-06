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Simide zam

Ankara'da 2 yıldır 1,25 lira olan 100 gram olan simidin fiyatı 1,50 lira zamlandı.

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Simide zam

Ankara'da 2 yıldır 1,25 lira olan 100 gram olan simidin fiyatı 1,50 lira zamlandı.

06 Eylül 2018 Perşembe 20:35
Simide zam

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, simit üreticilerinin ham madde fiyatlarındaki artışa dayanamadığını söyledi.

Susamın kilogram fiyatının geçen yıla göre yüzde 125 artarak 19 liraya yükseldiğini açıklayan  Ahmet Yalçın, un, doğalgaz, elektrik, kira ve personel giderlerinde fazlasıyla artış olduğunu ifade etti. Ahmet Yalçın, "Bu şartlar esnafımızın daha fazla mağdur olmaması için , üzülerek söylüyorum, Ankara simidine zam yapmak zorunda kaldık. Ankara halkından üzülerek yaptığımız bu zamdan dolayı esnafımız adına özür dileriz. Geldiğimiz  noktada elimizden  hiç bir şey gelmemektedir." diye açıklamalarda bulundu.

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yalçın, gramajı düşük simitleri daha uygun fiyattan piyasaya sürmemeleri konusunda esnafı uyardı.

Kaynak:

Anadolu Ajansı

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 06.09.2018 21:42
Anahtar Kelimeler:
simide zam
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