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Sıkı tutunun! A'dan Z'ye zam zam zam ve yine zam geliyor!

Dün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık içinde bulunduğumuz Temmuz ayında tüm ürünlere zam geleceğini açıkladı.

Sıkı tutunun! A'dan Z'ye zam zam zam ve yine zam geliyor!

Dün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık içinde bulunduğumuz Temmuz ayında tüm ürünlere zam geleceğini açıkladı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:30
Sıkı tutunun! A'dan Z'ye zam zam zam ve yine zam geliyor!

Bu yılın ilk 5 ayında yüzde 19’larda olan enflasyonun, çalışanların ve emeklilerin maaş zamlarının belirlendiği haziranda yüzde 15.7’ye gerilemesiyle memur, işçi ve emeklilerin alacakları maaş zamları da düştü. 6 aylık enflasyon yüzde 5.01 oldu.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, mmur ve memur emeklileri yüzde 1.01 enflasyon farkı ile birlikte temmuzda yüzde 6.01, işçi ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 5.01 zam alacak. İşçilerin ücret zamları da bu oran üzerinden belirlenecek.

Memurların ücretlerinde Memur-Sen ile hükümet arasında imzalanan toplusözleşme nedeniyle kayıp oluştu. Bu arada enflasyon farkı, ücretlerin enflasyon karşısında erimesi nedeniyle aynı zamanda “sıfır zam” anlamına da geliyor.

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, enflasyon farkının gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Gerçeğin çok çok altında. Hükümet algı yönetimi ile zam yapılacağı aylarda enflasyonu düşük göstermeyi başarıyor. Şimdi enflasyon oranı belli olduktan sonra yağmur gibi zam geldi, geliyor. Bu ay tüm ürünlere zam gelecek. ÖTV indirimleri de kalktı. Gerçek enflasyonu biz temmuz ve ağustosta yaşayacağız. Şu an yansıtılan gerçekçi değil” dedi.

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