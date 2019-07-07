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Sigaraya Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar!
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Sigaraya Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar!

ÖTV ve KDV değişiklerinin ardından sigara fiyatları merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Bu nedenle hangi marka sigaraya zam geldiği merak konusu oldu. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 7-8 Temmuz güncel sigara fiyat listesi... .

Sigaraya Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar!

ÖTV ve KDV değişiklerinin ardından sigara fiyatları merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Bu nedenle hangi marka sigaraya zam geldiği merak konusu oldu. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 7-8 Temmuz güncel sigara fiyat listesi... .

07 Temmuz 2019 Pazar 21:10
Sigaraya Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar!

ÖTV ve KDV değişiklikleri sonrasında sigara fiyatları 0.54 kuruş, alkollü içeceklerde de türüne göre değişiklik gösteren bir zam oranı yapıldı. Şimdi birçok kişi merakla güncel sigara fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 7-8 Temmuz güncel sigara fiyat listesi...

SİGARAYA ZAM NE ZAMAN GELİYOR?

Sigara fiyatlarındaki güncelleme 8 Temmuz 2019 Pazartesi tarihinden itibaren geçerli olacak. Fiyatlar güncelledikten sonra güncel hali haberimizin içinde yer alacak. Şu anda geçerli olan fiyat listesi şu şekilde;

JTI FİYATLAR

WINST 13.00

WINST SLE 12.00

WINS DRK BL & DP BL 12.00

CML 12.00

CML SLE 11.5

CML RWRK 12.00

MNT CRL 11.5

MNT CRL SLE 11.00

LD 11.00

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BAT) ZAMLI SİGARA FİYATLARI

KNT 12.00

KENT D RNG 12.00

KENT SWT 13.00

KENT RNG 15.00

ROTHMNS 11.00

LCKY STR 11.50

MNT CRL 11.5

MNT CRL SLE 11.00

LD 11.00

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BAT) ZAMLI SİGARA FİYATLARI

KNT 12.00

KENT D RNG 12.00

KENT SWT 13.00

KENT RNG 15.00

ROTHMNS 11.00

LCKY STR 11.50

VCRY 11.50

PALL ML 11.50

TKL 2000 11.00

TKL 2001 11.00

SMSN 11.00

SMSN 216 11.00

MLTP 11.00

PHILIP MORRIS GRUBU

MURT B. 10.00 12.00

LRK 10.00 12.00

LRK R. 9.50 11.50

PARL 13.50 15.50

MARL13.00 15.00

MARL T. 12.00 14.00

L 9.50 11.50

L RED 9. 11.00

MURT. 11.00 13.00

CHST 9.50 11.50

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Anahtar Kelimeler:
sigaraya zam geldi işte yeni fiyatlar
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