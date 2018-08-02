Sigaraya Zam Geldi!..

02.08.2018 tarihinden itibaren geçerli paket fiyatı olarak açıklanan yeni zamlarla birlikte bazı sigaraların paket fiyatları şu şekilde değişti:
Kent / Blue, white, grey : 10.00TL
Kent D-Range / Blue, grey, swıtch : 10 TL
Kent switch : 11 TL
Kent Range : 13 TL
Rothmans : 9 TL
Lucky Strike : 9.5 TL
Viceroy: 9.5 TL
Pall Mall: 9.50 TL
Tekel 2000 : 9 TL
Tekel 2001 : 9 TL
Samsun : 9 TL
Samsun 216 : 9 TL
Maltepe : 9 TL
02 Ağustos 2018 Perşembe 12:10
02.08.2018 tarihinden itibaren geçerli paket fiyatı olarak açıklanan yeni zamlarla birlikte bazı sigaraların paket fiyatları şu şekilde değişti: