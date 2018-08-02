Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Sigaraya Zam Geldi!..

02 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere paket fiyatı olarak açıklanan yeni zamlarla birlikte bazı sigaralara zam geldi. Zam yapılan sigaraların paket fiyatları şu şekilde oldu.

banner396

Sigaraya Zam Geldi!..

02 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere paket fiyatı olarak açıklanan yeni zamlarla birlikte bazı sigaralara zam geldi. Zam yapılan sigaraların paket fiyatları şu şekilde oldu.

02 Ağustos 2018 Perşembe 12:10
Sigaraya Zam Geldi!..

02.08.2018 tarihinden itibaren geçerli paket fiyatı olarak açıklanan yeni zamlarla birlikte bazı sigaraların paket fiyatları şu şekilde değişti:

Kent / Blue, white, grey : 10.00TL

Kent D-Range / Blue, grey, swıtch : 10 TL

Kent switch : 11 TL

Kent Range : 13 TL

Rothmans : 9 TL

Lucky Strike : 9.5 TL

Viceroy: 9.5 TL

Pall Mall: 9.50 TL

Tekel 2000 : 9 TL

Tekel 2001 : 9 TL

Samsun : 9 TL

Samsun 216 : 9 TL

Maltepe : 9 TL
 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
SigaraZam2018 Sigara FiyatlarıSigara Zamlı Fiyatlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme kararı!..
BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme kararı!..
Dolar Rekor Seviyeye Ulaştı!..
Dolar Rekor Seviyeye Ulaştı!..
Türkiye'nin En İyi İşi
Türkiye'nin En İyi İşi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim