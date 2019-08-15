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Sigaraya Yeni Zam: Sigaradan alınan asgari maktu vergiler yüzde 34.7 artırıldı! İşte Yeni Sigara fiyatları!
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Sigaraya Yeni Zam: Sigaradan alınan asgari maktu vergiler yüzde 34.7 artırıldı! İşte Yeni Sigara fiyatları!

Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı yüzde 34.7 artırıldı. Paket başına asgari maktu vergi tutarı 7.8 TL oldu.

Sigaraya Yeni Zam: Sigaradan alınan asgari maktu vergiler yüzde 34.7 artırıldı! İşte Yeni Sigara fiyatları!

Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı yüzde 34.7 artırıldı. Paket başına asgari maktu vergi tutarı 7.8 TL oldu.

15 Ağustos 2019 Perşembe 08:01
Sigaraya Yeni Zam: Sigaradan alınan asgari maktu vergiler yüzde 34.7 artırıldı! İşte Yeni Sigara fiyatları!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, sigaradan alınan maktu vergi tutarı 0.2895 liradan, 0.3899 liraya yükseldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan listede "Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar" adı altında yer alan ürünün yüzde 40 olan ÖTV oranı ise aynı gümrük tarife istatistik pozisyonundaki diğer ürünler arasında dahil edilerek yüzde 67'ye çıkarıldı. 

ÖTV (III) sayılı listede yer alan 'diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları' ile 'enfiye ve çiğnemeye mahsus' tütünün asgari maktu ÖTV tutarı da 0.2895 liradan 0.3899 liraya çıkarıldı.       

Sigarada asgari maktu vergi 4 Temmuz'da 0.2679 liradan 0.2895 liraya yükseltilmişti. Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0.4539 lira olarak korundu.

Sigara fiyatlarına 50 kuruş ila 1 TL, puro fiyatlarında ise 0.50 TL ila 5.5 TL arasında artış yapıldı.Yeni fiyatlar dünden itibaren geçerli oldu.

Sigara fiyatlarına 50 kuruş ila 1 TL, puro fiyatlarında ise 0.50 TL ila 5.5 TL arasında artış yapıldı.

Yeni fiyatlar dünden itibaren geçerli oldu.

Sigarada en fazla artış, Winston, Benson&Hedges, Silk Cut, Kent, Rothmans, Royals, Dunhill, Craven A, Gold Leaf, Samsun 216, Marlboro, Parliament markalarında yaşandı, diğerlerindeki artış 0.50 TL oldu.

İşte yeni sigara fiyatları:

sigara.jpg

DAHA ÖNCE YAPILAN ZAMLAR ŞÖYLEYDİ;

Sigara fiyatlarına zam yapıldı. 3 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak güncel sigara fiyatları British American Tobacco tarafından açıklandı.

Sigara fiyatları zamlı listesi satış yapılan bayilerle paylaşıldı. Sigara fiyatlarına yapılan zam sonrasında en pahalı sigara 18 TL oldu. En ucuz sigara ise 14 TL'den satışa sunulacak.

Sigara fiyatlarına vatandaşlardan yoğun bir tepki var. Sigara fiyatlarına 3 TL'lik bir zam yapılması sonrasında sosyal medya ayaklandı.

British American Tobacco tarafından paylaşılan bilgilere göre sigara fiyatları 3 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Türkiye'de sigara fiyatlarına yapılan zamların art arda gelmesi nedeniyle pek çok kişi tepkide bulundu.

3 AĞUSTOS 2019 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

British American Tobacco tarafından bayilerle paylaşılan sigara fiyatları zammı sonrasında satışa sunulacak sigaraların yeni fiyatları şu şekildedir;

"Markalar yasaklı olduğundan dolayı alt kısımdaki şekilde yazılmıştır"

Kt Blue, Grey, White 15,00TL

Kt D-Rge Blu, Grey, Sch, Blue Long, Grey Long 15,00TL

Kt Sch 16,00TL

Kt N-Rge Black, Grey 18,00TL

Rmns tüm ürünleri 14,00TL

Vcr tüm ürünler 14,50TL

Pl Ml tüm ürünler 14,50TL

Tkl 2000 tüm ürünler 14,00TL

Tkl 2001 tüm ürünler 14,00TL

Sms 14,00TL

Sms 216 14,00TL

Mltp tüm ürünler 14,00TL

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 15.08.2019 08:47
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sigaraya yeni zam sigaradan alınan asgari maktu vergiler yüzde artırıldı işte yeni sigara fiyatları
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