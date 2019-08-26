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Sigaraya bir zam daha mı geliyor ? Sosyal medyayı karıştıran iddia

Sosyal medyada kulaktan kulağa yayılan "sigaraya yeni zam geliyor" iddiası bir anda dijital gündeme damgasını vurdu. Sosyal medyadaki zamlı fiyat paylaşımlarına göre en düşük sigara 20 TL olacak.

Sigaraya bir zam daha mı geliyor ? Sosyal medyayı karıştıran iddia

Sosyal medyada kulaktan kulağa yayılan "sigaraya yeni zam geliyor" iddiası bir anda dijital gündeme damgasını vurdu. Sosyal medyadaki zamlı fiyat paylaşımlarına göre en düşük sigara 20 TL olacak.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:10
Sigaraya bir zam daha mı geliyor ? Sosyal medyayı karıştıran iddia

Vatandaşın geçim sıkıntısı çektiği bu dönemde akaryakıt, çay, elektrik derken zamların ardı arkası kesilmiyor. Zamlar en çok kullanılan kalemlere uygulanıyor.

Sosyal medyada dudak uçuklatan bir zam iddiası daha dolaşmaya başladı. Sosyal medyada gündeme gelen iddiaya göre, sigaraya yeni zam kapıda. Uygulamaya konulacağı öne sürülen zam ‘pes’ dedirtecek cinsten.

Kimi iddialara göre sigara zammı yarın, kimisine göreyse ocak ayının başında uygulanmaya başlayacak.

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, zam sonrası en ucuz sigara 20 TL’den satılacak.

İşte sosyal medyada dolaşan o rakamlar:

Okuyucuya not: Sigara markalarının isimlerinin basın yayın organlarında yayınlanması ilgili kanun maddesiyle yasak olduğu için sigara markalarını mozaikleyerek yayınlıyoruz.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 26.08.2019 22:29
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Yorumlar
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Mrt 2 saat önce

500 lira olsa keşke hatta komple yasaklansın da kurtulalım şu meretten

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İçici 2 saat önce

Utanmayın utanmayın sıyırdık bekliyoruz

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Salih 2 saat önce

Ohooo b***** çıkarttılar iyice!

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....... 2 saat önce

50 tl yapın hatrım kalır yoksa

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