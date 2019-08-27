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Sigaraya 5 TL Zam! Flaş Sigara Zammı Açıklaması!

British American Tobacco'dan sosyal medyada dolaşan 'sigaraya zam' iddialarına ilişkin açıklama yapıldı

Sigaraya 5 TL Zam! Flaş Sigara Zammı Açıklaması!

British American Tobacco'dan sosyal medyada dolaşan 'sigaraya zam' iddialarına ilişkin açıklama yapıldı

27 Ağustos 2019 Salı 08:31
Sigaraya 5 TL Zam! Flaş Sigara Zammı Açıklaması!

Sigaraya zam yapıldığı iddialarına ilişkin British American Tobacco (BAT) Türkiye'den açıklama yapıldı.

British American Tobacco (BAT) Türkiye'den yapılan açıklamada, "Bugün bazı sosyal medya hesaplarından British American Tobacco Türkiye ürünlerine zam yapılacağı şeklinde verilen haberler ve sözde zamlı fiyat listeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kurumumuzun ürünlerine yönelik aldığı bir zam kararı yoktur. Gerçek olmayan ve kurgulanmış görseller ile servis edilen, ne amaçla yapıldığını anlayamadığımız bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Sigaraya 5 TL daha zam geleceği iddiaları üzerine sosyal medyada paylaşımda bulunan kullanıcılar tepki gösterdi. Bu tepkiler sonrası Twitter'da "sigaraya 5" başlığı kısa sürede Türkiye gündeminde üst sıralara tırmandı.

Sigaraya 5 lira zam geldi' iddialarıyla ilgili resmi açıklama British American Tobacco'dan açıklama geldi. Sosyal medyada dolaşan 'sigaraya zam' iddialarına ilişkin bir resmi açıklama yapıldı.

British American Tobacco (BAT) Türkiye'den yapılan açıklamada, "Bugün bazı sosyal medya hesaplarından British American Tobacco Türkiye ürünlerine zam yapılacağı şeklinde verilen haberler ve sözde zamlı fiyat listeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kurumumuzun ürünlerine yönelik aldığı bir zam kararı yoktur. Gerçek olmayan ve kurgulanmış görseller ile servis edilen, ne amaçla yapıldığını anlayamadığımız bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada gündeme oturdu

Sigaraya 5 TL daha zam geleceği iddiaları üzerine sosyal medyada paylaşımda bulunan kullanıcılar tepki gösterdi. Bu tepkiler sonrası Twitter'da "sigaraya 5" başlığı kısa sürede Türkiye gündeminde üst sıralara tırmandı.

British American Tobacco güncel sigara fiyatları diye paylaşılan liste...

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sigaraya tl zam flaş sigara zammı açıklaması
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