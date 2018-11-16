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Sigarada Yeni Dönem: Uymayana 20 Bin Lira Ceza!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de kabul edilen yeni düzenleme ile birlikte artık sigara paketleri tek tip olacak. Paketlerde sigaraların markası veya markasını belli eden logo da bulunmayacak. Düzenleme 7 ay içinde uygulamaya konulacak ve aykırı davrananlara 20 bin TL ceza kesilecek.

Sigarada Yeni Dönem: Uymayana 20 Bin Lira Ceza!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de kabul edilen yeni düzenleme ile birlikte artık sigara paketleri tek tip olacak. Paketlerde sigaraların markası veya markasını belli eden logo da bulunmayacak. Düzenleme 7 ay içinde uygulamaya konulacak ve aykırı davrananlara 20 bin TL ceza kesilecek.

16 Kasım 2018 Cuma 13:38
Sigarada Yeni Dönem: Uymayana 20 Bin Lira Ceza!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de kabul edilen yeni düzenleme ile birlikte artık sigara paketleri tek tip olacak. Paketlerde sigaraların markası veya markasını belli eden logo da bulunmayacak. Düzenleme 7 ay içinde uygulamaya konulacak ve aykırı davrananlara 20 bin TL ceza kesilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'n yapılan oylama sonucunda kabul edilen, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, üremeye yardımcı tedavi uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri de kapsıyor.

Bu düzenlemelerden birisi de 2016 yılında torba yasaya giren fakat daha sonra torba kanundan çıkarılan sigarada tek tip paket uygulamasıydı.

MARKA PAKETİN YÜZDE 5'Nİ AŞMAYACAK

Yeni düzenlemenin detaylarına göre, marka paketin sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin % 5'inden fazla yer kaplamayacak şekilde yerleştirilecek.Logo olmayacak marka adı yazılabilecek. Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri konulamayacak. Bu kurallar, birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri kutuları için de geçerli olacak.

Tek tip olarak tasarlanan sigara paketleri ile ilgili hususlar, Sağlık Bakanlığı'nın uygun görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle düzenlenecek. 

KAYNAK: YENİŞAFAK

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 16.11.2018 15:06
Anahtar Kelimeler:
sigarada yeni dönem uymayana bin lira ceza
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Rosto 1 saat önce

Ne sacma bise lan

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Tütün kullanıcısı 29 dakika önce

Lan başka hiç işiniz kalmadı da sigra paketleri mi gerdi sizi aptal herifler ekonomiyle ülke sorunlarıyla halkın problemlerine çözüm bulun vekil değil bostan korkuluğu gibisiniz

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