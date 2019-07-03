Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 27°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100261
ALTIN
257.962
DOLAR
5.6267
STERLIN
7.0794
EURO
6.3422
HONOR 8S Türkiye’de Ön Siparişe Açıldı
Korkutan Deprem!
Sigara ve içkide gözler enflasyonda
Uygulamalar Sizi Ne Kadar Tanıyor?
"UCUBE REJİMDEN VAZGEÇİLMELİ, CUMHURBAŞKANI PARTİSİNİN BAŞINDAN AYRILMALI"

Sigara ve içkide gözler enflasyonda

Bugün açıklanacak olan haziran ayı enflasyonu ile ilk 6 aylık enflasyon da belli olacak. Sigara ve içkide vergiler bu orana göre belirleniyor.

Sigara ve içkide gözler enflasyonda

Bugün açıklanacak olan haziran ayı enflasyonu ile ilk 6 aylık enflasyon da belli olacak. Sigara ve içkide vergiler bu orana göre belirleniyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 08:21
Sigara ve içkide gözler enflasyonda

Haziran ayı ayı enflasyonu bugün açıklanıyor. 

Enflasyon farkının uygulanmaması yönünde bir karar çıkmazsa sigara ve içkinin vergisi artacak. 

ÜFE'ye göre belirlenen sigara vergisinin tahminlere göre 4 kuruş civarında artması bekleniyor. Yılın başında sigara üzerinden alınan nispi vergi oranı yüzde 67'ye yükseltildiği için çarpan etkisi 9 kata kadar çıkıyor. Bunun için de 4 kuruşluk bir vergi artışının fiyata yansımasının 39 kuruşu bulması bekleniyor.  

Sigaradan alınan vergiler temmuz ayında açıklanan ilk altı aylık enflasyon gerçekleşmesine göre belirleniyor. Enflasyonu artırdığı gerekçesiyle geçtiğimiz yıllarda bazı dönemlerde vergi artışı yapılmamıştı. Ancak henüz enflasyonun sigara ve içkiden alınan vergilere yansıtılmamasına yönelik bir karar çıkmadı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
sigara içkide gözler enflasyonda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zenginlere ek vergi ekim ayına ertelendi
Zenginlere ek vergi ekim ayına ertelendi
“BEL AĞRINIZ VARSA ECZANEYE DEĞİL DOKTORA GİDİN!”
“BEL AĞRINIZ VARSA ECZANEYE DEĞİL DOKTORA GİDİN!”
Vatandaşa Bir Kötü Haber Daha! Benzin fiyatlarına zam geldi
Vatandaşa Bir Kötü Haber Daha! Benzin fiyatlarına zam geldi

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim