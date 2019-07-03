Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 32°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99363
ALTIN
256.671
DOLAR
5.6273
STERLIN
7.0804
EURO
6.3446
HONOR 8S Türkiye’de Ön Siparişe Açıldı
Korkutan Deprem!
Sigara ve içkide gözler enflasyonda
Uygulamalar Sizi Ne Kadar Tanıyor?
"UCUBE REJİMDEN VAZGEÇİLMELİ, CUMHURBAŞKANI PARTİSİNİN BAŞINDAN AYRILMALI"

Sigara ve Alkole Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar!

Sigara ve alkol ürünlerine Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV) zammı geldi. Yasa ile daha önce yılda 2 kez enflasyon güncellemesi yapılacağı belirtildiği için bu kez yeni ÖTV oranlarını gösteren liste Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesine konuldu.

Sigara ve Alkole Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar!

Sigara ve alkol ürünlerine Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV) zammı geldi. Yasa ile daha önce yılda 2 kez enflasyon güncellemesi yapılacağı belirtildiği için bu kez yeni ÖTV oranlarını gösteren liste Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesine konuldu.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:20
Sigara ve Alkole Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar!

Sigara ve alkole zam yap

Sigara ve alkol ürünlerine sessiz sedasız Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı geldi. Özel Tüketim Vergisi Kanunu 12. Maddesi uyarınca asgari maktu ve maktu vergiler ocak ve temmuz aylarında önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen ÜFE değişim oranında güncellemeye tabi bulunuyor. Buna göre, bugün TÜİK tarafından Ocak-Haziran 2019 döneminde gerçekleşen ÜFE oranının yüzde 8,1 olarak açıklanmasını takiben, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından söz konusu vergi kalemleri güncellenerek internet sitesinde duyuruldu. Yasa ile daha önce yılda 2 kez enflasyon güncellemesi yapılacağı belirtildiği için bu kez yeni ÖTV oranlarını gösteren liste Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesine konuldu. Yapılan değişiklikler ile sigaranın ÖTV'si 50 kuruş, 50 cl'lik biranın ÖTV'si 42 kuruş, 70'lik rakı 7.27 lira, 70'lik şarap 58 kuruş zamlandı. 

SİGARA'DA BİR DEĞİŞİKLİK DAHA

Yapılan ÖTV değişikliği ile yılbaşında zam yapılan sigaranın ÖTV'si yeniden artırıldı. Sigara şirketleri yılbaşında yapılan 4 liralık ÖTV zammının 2 lirasını fiyatlarına henüz yansıtmışken bu kez 50 kuruşluk fiyat artışı daha yapmak zorunda kalacaklar. Yapılan değişiklik ile sigara başına 0.2676 liradan olan asgari maktu vergi 0,2895 liraya yükseltildi. Böylece paket başına asgari maktu vergi 5 lira 35 kuruştan 5 lira 79 kuruşa çıktı. Maktu vergi tutarı da 0.42 liradan 0.4539 liraya yükseltildi. Böylece ÖTV alt limiti 5.36 liradan 5.79 liraya yükseldi. 8.5 liranın altında satılan ürünler bu vergiye tabi olacak. Daha yüksek tutarda satılanlar ise yüzde 67 olan nispi vergiyi tabi olacak.  

BÜTÇEYE 6.4 MİLYAR LİRA SİGARA ZAMMINDAN GİRECEK

Sigarada perakende satış fiyatına bağlı vergilendirme sistemi “mali çarpan” etkisi yaratıyor. “Mali çarpan” vergi ya da maliyet artışlarının perakende fiyatlara katlanarak yansıması sonucunu doğuruyor. Şu anda çarpanın mevcut seviyesi 9,3 olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla, 1 kuruşluk bir maliyet artışının perakende fiyata yansımasının 9,3 kuruş tutarında olabiliyor. Buna göre, maktu vergide bugün gerçekleşen 0,0339 TL’lik artışın, perakende fiyatlara yansımasının ortalama 0,32 TL tutarında olacak.

Sigara vergi sisteminde Ocak ayında gerçekleşen değişiklikler kapsamında nispi vergi %63’ten %67’ye çıkarılmıştı. Bu 4 puanlık artış yine mali çarpan sebebiyle, ortalama fiyattaki bir üründe yaklaşık 4 TL fiyat artışına neden olmaktaydı. Bu vergi artışının yaklaşık yarısının yani 2 TL’sinin fiyatlara yansıdığı gözlemlendi. Sonuç olarak, bugün gerçekleşen maktu vergi artışı ile birlikte ortalama fiyattaki bir üründeki toplam vergi etkisi 2,5 TL olarak hesaplanıyor. 2,5 TL’lik fiyat artışının gerçekleşmesi halinde Temmuz-Aralık 2019 dönemi için 5,3 milyar TL ÖTV ve 1,1 Milyar TL KDV olmak üzere bütçeye toplam 6,4 Milyar TL ilave gelir etkisi olacak. Mayıs ayı itibarı ile bütçe açığı 66,5 Milyar TL’ye ulaşmıştı. Bu tutar, şimdiden 2019 yılsonu bütçe açığı hedefi olan 80,6 Milyar TL’ye göre yüzde 82 oranında gerçekleşmeyi ifade ediyor. Buna göre, 2,5 TL’lik fiyat artışı tek başına 2019 yılsonu bütçe açığı hedefinin yüzde 8’ini karşılayacak.

70'LİK RAKI 150 LİRA

Üç sayılı listede yapılan değişiklik ile biranın ÖTV'si 1.7694 liradan 1.9125 liraya çıktı. Biranın vergisi hesaplanırken bu tutar biranın alkol oranına bölünüyor. Yani yüzde 5 ile çarpılıyor. 50'lik biranın ÖTV'si böylece 4.42 liradan 4.78 liraya çıkıyor. KDV de eklendiğinde vergi 42 kuruş artarak 5.21 liradan 5.64 liraya tırmanıyor. Şarapta ise 1 litrenin ÖTV'si 8,69 liradan 9,40 liraya çıkarıldı. Böylece 70 cl'lik şarabın vergisi KDV ile birlikte 7.18 liradan 7.77 liraya ulaştı. 70'lik rakıda ise ÖTV ve fiyat yüksek olduğu için artış daha yüksek oldu. Rakı, Cin, votka ve viski gibi ürünlerde ÖTV 241,73 lira yerine 261,28 oldu. Bu artış litre ve tam alkolün fiyatı olduğu için rakam örneğin yüzde 45 olan rakının alkol derecesi ve 70 cl'ye bölündüğünde toplam vergi KDV ile birlikte 89,8 lira yerine 97.12 lira oldu. Başka bir değişle 7.27 lira arttı. 70'lik rakının fiyatı da böylece 142.5 liradan 150 liraya dayandı. 

 İŞTE ESKİ VE YENİ VERGİ ORANLARI:

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
sigara alkole zam geldi işte yeni fiyatlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sigara ve içkide gözler enflasyonda
Sigara ve içkide gözler enflasyonda
Zenginlere ek vergi ekim ayına ertelendi
Zenginlere ek vergi ekim ayına ertelendi
“BEL AĞRINIZ VARSA ECZANEYE DEĞİL DOKTORA GİDİN!”
“BEL AĞRINIZ VARSA ECZANEYE DEĞİL DOKTORA GİDİN!”

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim