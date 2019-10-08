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Sigara ve alkole Bir Zam Daha!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigara ile ilgili hiçbir yasaktan geri dönülmeyeceğini belirterek, ilgili bakanlara “Gerekirse vergileri üç kat artırın” talimatını verdi.

Sigara ve alkole Bir Zam Daha!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigara ile ilgili hiçbir yasaktan geri dönülmeyeceğini belirterek, ilgili bakanlara “Gerekirse vergileri üç kat artırın” talimatını verdi.

08 Ekim 2019 Salı 09:57
Sigara ve alkole Bir Zam Daha!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Kızılcahamam kampında milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantısında tütün kullanımının vergi artışlarına rağmen yükseldiğini belirterek, “Taviz vermeyiz” dedi.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu Kızılcahamam’da gerçekleşen AK Parti kampında, milletvekilleriyle istişare toplantısında bir araya geldi. Bir milletvekilinin, “Poşetlere ücret uygulaması yanlış anlaşıldı ve vatandaş tepki gösterdi. Sigara yasaklarında da benzer bir sonuç yaşayabiliriz. Yasakların doğru anlatılması gerek, yoksa poşette olduğu gibi aleyhimize döner” demesi üzerine Erdoğan, sigara ile ilgili hiçbir yasaktan geri dönülmeyeceğini belirterek, ilgili bakanlara “Gerekirse vergileri üç kat artırın” talimatını verdi.

Erdoğan elektronik sigaranın yasak olmasına rağmen farklı yollarla yurt dışından getirtildiğini belirterek, bunun ile ilgili denetimlerin artacağını kaydetti. Bir milletvekilinin puro içen partililer olduğunu söyleyerek AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’e bakmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sadece Adana’da içer. Herkesin olduğu yerlerde içmez” diyerek espri yaptı. Puro kullanan milletvekilleri olduğunu bildiğini söyleyen Erdoğan, “Vergileri artırıyoruz, içmeye devam ediyorsunuz. Şimdi yine vergileri üç katına çıkaracağız. Pahalı pahalı içersiniz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
sigara alkole zam daha
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