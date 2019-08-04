Sigara tiryakilerine kötü haber ! Zamlar diğer markalara da eklendi

Temmuz ayı sonunda sigara markalarınca yapılması düşünülen zammın ne kadar olacağı merak edilirken, sosyal medyada paylaşılan listelere bir yenisi daha eklendi.

BİR ZAMLI LİSTE DAHA

Philip Morris'in amblemini taşıyan listede, şirketin sattığı sigaraların zamlanmış fiyatları yer alıyor.

ESNAFTA "ZAM" HAZIRLIĞI

Sigaraya gelen zamları daha önceden bilen kimi esnafların da, ellerindeki ürünleri zamlı fiyattan satabilmek için rafları boşalttığı iddia edildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA