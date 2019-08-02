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Sigara Fiyatlarına Zam Geldi! İşte Güncel Fiyatlar
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Sigara Fiyatlarına Zam Geldi! İşte Güncel Fiyatlar

3 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtilen sigara fiyatları zammı açıklandı. British American Tobacco tarafından yapılan açıklamada sigara fiyatlarına zam yapıldığı belirtildi. 3 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak sigara fiyatlarına yapılan zam sonrasında en ucuz sigara ve en pahalı sigara araştırılmaya başladı. Peki British American Tobacco tarafından yapılan zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara kaç TL? İşte ayrıntılar...

Sigara Fiyatlarına Zam Geldi! İşte Güncel Fiyatlar

3 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtilen sigara fiyatları zammı açıklandı. British American Tobacco tarafından yapılan açıklamada sigara fiyatlarına zam yapıldığı belirtildi. 3 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak sigara fiyatlarına yapılan zam sonrasında en ucuz sigara ve en pahalı sigara araştırılmaya başladı. Peki British American Tobacco tarafından yapılan zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara kaç TL? İşte ayrıntılar...

02 Ağustos 2019 Cuma 19:56
Sigara Fiyatlarına Zam Geldi! İşte Güncel Fiyatlar

Sigara fiyatlarına zam yapıldı. 3 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak güncel sigara fiyatları British American Tobacco tarafından açıklandı.

Sigara fiyatları zamlı listesi satış yapılan bayilerle paylaşıldı. Sigara fiyatlarına yapılan zam sonrasında en pahalı sigara 18 TL oldu. En ucuz sigara ise 14 TL'den satışa sunulacak.

Sigara fiyatlarına vatandaşlardan yoğun bir tepki var. Sigara fiyatlarına 3 TL'lik bir zam yapılması sonrasında sosyal medya ayaklandı.

British American Tobacco tarafından paylaşılan bilgilere göre sigara fiyatları 3 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Türkiye'de sigara fiyatlarına yapılan zamların art arda gelmesi nedeniyle pek çok kişi tepkide bulundu.

3 AĞUSTOS 2019 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

British American Tobacco tarafından bayilerle paylaşılan sigara fiyatları zammı sonrasında satışa sunulacak sigaraların yeni fiyatları şu şekildedir;

"Markalar yasaklı olduğundan dolayı alt kısımdaki şekilde yazılmıştır"

Kt Blue, Grey, White 15,00TL

Kt D-Rge Blu, Grey, Sch, Blue Long, Grey Long 15,00TL

Kt Sch 16,00TL

Kt N-Rge Black, Grey 18,00TL

Rmns tüm ürünleri 14,00TL

Vcr tüm ürünler 14,50TL

Pl Ml tüm ürünler 14,50TL

Tkl 2000 tüm ürünler 14,00TL

Tkl 2001 tüm ürünler 14,00TL

Sms 14,00TL

Sms 216 14,00TL

Mltp tüm ürünler 14,00TL

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sigara fiyatlarına zam geldi işte güncel fiyatlar
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