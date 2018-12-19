Sıfır Atık Projesi ile 100 Bin Kişiye İstihdam Müjdesi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürü Hülya Çakır, "Sıfır atık uygulamasını tüm ülkeye yaydığımızda 100 bin kişiye istihdam olanağı sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından Kuşadası'nda bir otelde gerçekleştirilen 12. Mavi Bayrak Eğitimi Semineri'nde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürü Hülya Çakır, Türkiye'de en fazla atığın % 52'lik oranla organik atık olduğunu belirtti.

Türkiye'deki atık miktarının 31 milyon ton olduğunu aktaran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürü Hülya Çakır, 2023 yılında bu sayının 38 milyona ulaşacağının tahmin edildiğini, Avrupa ülkelerine bakıldığında ise son on yılda %5 azalma veya daralma görüldüğünü açıkladı.

Sıfır atık projesinin 2017 yılında başlatıldığını hatırlatan Hülya Çakır, "Hedef 2023 yılında ülke olarak sıfır atığı uygulayan, atığını ayrı toplayan geri dönüştüren bir ülke olmak. Bakanlığımızda uyguladığımız sıfır atık projesi ile 18 ayda sadece bizim binamızdaki 200 ton değerlendirilebilir atık topladık. Bunların 120 tonunu kağıt oluşturuyor. Böylece 2057 ağacı kurtarmış olduk. Sıfır atık uygulamasını tüm ülkeye yaydığımızda 100 bin kişiye istihdam olanağı sağlanıyor. Bir yılda 20 milyarlık bir ekonomik kazanç söz konusu. Her yıl 10 hektar orman alanından tasarruf yapılıyor. Cari açıkta yüzde 8 bir azalma sağlanacak. İstanbul'un bir yıllık elektrik ve su ihtiyacına denk geliyor bu çalışma." ifadelerini kullandı.

Van Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ise dünyada her yıl 500 milyon ton atığın denizlere döküldüğüne vurgu yaparak şu açıklamaları yaptı;

"Okyanuslarda Kıbrıs büyüklüğünde plastik adaları oluşmaya başladı. 2050 yılında okyanuslarda balıktan çok plastik atık olacak. Ne yazık ki bu korkutucu tablo sadece okyanuslarda değil, artık Akdeniz’de de başladı. Özellikle dünyada, mikroplastik yoğunluğunun en fazla olduğu deniz haline geldi. Akdeniz’de 2010 verilerine göre en fazla denize plastik atık veren ülke ise Türkiye, ikinci İspanya. Sadece Avrupa’da yılda 60 milyon ton plastik üretiliyor. Açığa çıkan 27 milyon ton plastik atığın ise sadece üçte biri dönüştürülüyor. Dünya genelinde 344 canlı türü plastik tehlikesi altında." ifadelerini kullandı.

Özgökçe, yıl başından itibaren uygulamaya koyulacak ücretli poşet projesini desteklediklerini de açıklamalarına ekledi.

100 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Sıfır atık ülkede 100 bin kişiye istihdam sağlayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürü Hülya Çakır, "Sıfır atık uygulamasını tüm ülkeye yaydığımızda 100 bin kişiye istihdam olanağı sağlanıyor." dedi.

Kaynaklar: Anadolu Ajansı

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