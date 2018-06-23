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SGK'ya 261 Memur Alımı Daha Yapılacak-Kadro Dağılımı Resmi Gazete'de

Son dakika haberi: Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan duyuruda, Sosyal Güvenlik Kurumuna memur alımında kadro değişikliği yapıldığına yer verildi.

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SGK'ya 261 Memur Alımı Daha Yapılacak-Kadro Dağılımı Resmi Gazete'de

Son dakika haberi: Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan duyuruda, Sosyal Güvenlik Kurumuna memur alımında kadro değişikliği yapıldığına yer verildi.

23 Haziran 2018 Cumartesi 09:33
SGK'ya 261 Memur Alımı Daha Yapılacak-Kadro Dağılımı Resmi Gazete'de

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bazı memur kadrolarında değişiklik yapılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

23 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda bazı kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan boş ve dolu kadroların derece ile unvanlarında değişiklik yapıldığına yer verildi. Bugün yayımlanan kararda kamu kurumlaırnın dolu kadrolarının dereelerinin değiştirildiği, bazı boş kadroların da unvanlarının değiştirildiğine yer verildi.

Yayımlanan kararda Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde boş bulunan bazı kadroların unvanlarında değişiklik yapıldığı ve yeni atamalarda bu kadrolara alım yapılacağına yer verildi. 

261 KAMU PERSONELİ ALIMI DAHA YAPILACAK

Yukarıda sol tarafta yazan kadrolar, sağ tarafta yazan kadrolar ile değiştirildi. Bu tablolara göre SGK'nın yeni memur alımında sağ tarafta yazan kadrolara memur alımı yapılacak. Alım yapılacak sayıda bir değişiklik yapılmadı. Ancak alım yapılacak kadrolar değişti.

ALIMLAR NE ZAMAN?

SGK memur alımı için bir tarih belirtilmedi. Ancak alımların merkezi yerleştirme ve açıktan atamalar ile yapılması ekleniyor. İlanlar için hazırlıkların seçimlerden sonra başlaması bekleniyor. İlanlar yayımlandığı anda bildirim alarak haberdar olmak için

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