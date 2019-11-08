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SGK ve VGM'den 817 TL Aylık Bağlanıyor! Sağlık Hizmetleri de Ücretsiz!

Engelliler, sosyal güvencesi olmayanlar, yardıma muhtaç yaşlı ve yetim çocuklara, SGK ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aylık bağlanıyor.

SGK ve VGM'den 817 TL Aylık Bağlanıyor! Sağlık Hizmetleri de Ücretsiz!

Engelliler, sosyal güvencesi olmayanlar, yardıma muhtaç yaşlı ve yetim çocuklara, SGK ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aylık bağlanıyor.

08 Kasım 2019 Cuma 11:21
SGK ve VGM'den 817 TL Aylık Bağlanıyor! Sağlık Hizmetleri de Ücretsiz!

Yüzde 40 ve üzeri engelli olup da sosyal güvencesi bulunmayan engelliler ve yaşlılarla, anne veya babası olmayan (yetim) muhtaç çocuklara, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aylık bağlanıyor. Bu kişiler sağlık hizmetinden de ücretsiz yararlanıyor. Muhtaç ve engelliye bu yıl 817 lira maaş bağlanacak.

POSTA VEYA İNTERNET

Toplanan belgelerin ikamet edilen yerdeki ‘Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekiyor. Başvurular şahsen, posta yoluyla veya genel müdürlüğün internet sitesi (vgm.gov.tr) üzerinden yapılıyor. Aynı aileden sadece bir kişiye aylık bağlanabiliyor.

ARANAN ŞARTLAR NELER?

Muhtaçlık aylığı için müracaat edecek kişinin sosyal güvencesi olmayacak. Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmayacak.Geliri olanların ise aylık geliri 592 lirayı aşmayacak.  

HER YIL SONU KONTROL

Aylık almaya başlayanlar her yıl ocakta, bölge müdürlüklerine ‘yoklama belgesi’ vermek zorunda. Yoklama belgesini vermeyenlerin aylıkları donduruluyor. Belge, 3 ay içinde getirilirse aylıklar toptan ödeniyor.

Son Güncelleme: 08.11.2019 11:24
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sgk vgm den tl aylık bağlanıyor sağlık hizmetleri de ücretsiz
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