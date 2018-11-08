SGK Sosyal Yardımları Nelerdir?

Devlet, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile bazı hallerde ve durumlarda, belirli şartları taşıyan vatandaşlara sosyal yardımlarda bulunuyor. Sosyal yardımlar konusunda çok fazla bilgiye sahip olmayan vatandaşlar, SGK tarafından ödenen yardımı almıyor. Almadığı için de paralar SGK'nın gelir hanesine geri iade ediliyor. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vatandaşlara ödenen sosyal yardımlar...

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kamuoyu ile paylaşılan raporda SGK tarafından vatandaşların hesabına yatırlan 99 milyon TL vatandaşlar tarafından çekilmediği için zaman aşımına uğrayarak SGK'ya geri iade edildi.

İşte her vatandaşın bilmesi gereken sosyal yardımlar;

CENAZE ÖDENEĞİ

Sosyal Güvenlik Kurumu 360 gün sigorta primi ödeyen kişinin vefat etmesi halinde vefat eden eden kişinin eş ve çocuklarına 2018 rakamı olarak 595 TL cenaze ödeneği adı altında sosyal bir yardım ödemesi yapıyor. Vefat edenin eşi ve çocukları yoksa kardeşleri ödemeyi alabiliyorlar. Cenaze ödeneği alabilmek için vefat eden kişinin yakınları bir dilekçe ile Sosyal Sigortalar Kurumu İl Müdürlüğüne başvuru yapabilirler.

ÇEYİZ ÖDENEĞİ

Halk arasında çeyiz parası olarak da bilenen çeyiz ödeneği, anne ve babasını kaybetmiş yetim kız çocuklarına devlet tarafından sağlanan bir yardımdır. Yetim maaşı alan kız çocukları evlenmek istediklerinde bunu Sosyal Sigortalar Kurumu'na bildirir. Bu bildirim ile birlikte kız çocuğunun yetim maaşı kesilir ancak 2 yıllık yetim maaşı tutarı kadarı çeyiz parası olarak ödenir. Örnek vermek gerekirse şöyle diyebiliriz. Aylık 500 TL yetim maaşı alan bir kişi 500 TL x 24 Ay = 12000 TL çeyiz parası alabilir.

YOLLUK ÖDENEĞİ

Sigortalı olarak çalışan kişinin acil durumlar, kanser veyaorgan nakli gibi durumlarda bulunduğu yerden başka bir yere nakledilmesi gerekiyorsa, SGK tarafından kişinin adına yolluk ödeneği yapılmaktadır. Bu ödeme eş, çocuklar, kardeş, anne veya baba tarafından alınabilir. Yolluk ödeneği alabilmek için ikametgah edilen ilin SGK İl müdürlüğüne bir d ilek ile başvuru yapılması gerekmektedir.

KREŞ DESTEK ÖDENEĞİ

2 ile 5 yaş arasında çocuğu olan çalışan annelere sağlanan kreş desteği, 2018 yılında yeniden düzenlenerek kadınların daha fazla çalışma hayatında yer almasını sağlaya çalışıyor. 2 ile 5 yaş arasında çocuğu olan çalışan anneler için devlet 750 TL ile 1050 TL arasında kreş desteği sağlıyor. Bu ödeme direk olarak anneye yapılmıyor. İşveren aracılığıyla sağğlanan bu destek için işverene başvuru yapılması gerekiyor. İşveren, çalışan anneye ödediği ücretin üzerine kreş ödemesi adı altında ödeme yaparak bunu bordroda gösterir. Daha sonra işveren çalışana ödediği kreş desteğini ödeyeceği vergiden düşer.

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