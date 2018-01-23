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SGK Karşılıksız Binlerce TL Destek Ödemesi Yapıyor-İşte Az Bilinen O Ödemeler

Sosyal Güvenlik Kurumu bazı ödeme başlıkları altında vatandaşlara binlerce lira destek ödemesi yapıyor. Üstelik bu ödemeler karşılıksız. Peki hangi başlıklar altında destek ödemeleri yapılıyor? Bu destek ödemelerinden faydalanmak için ne yapmak gerekiyor?

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SGK Karşılıksız Binlerce TL Destek Ödemesi Yapıyor-İşte Az Bilinen O Ödemeler

Sosyal Güvenlik Kurumu bazı ödeme başlıkları altında vatandaşlara binlerce lira destek ödemesi yapıyor. Üstelik bu ödemeler karşılıksız. Peki hangi başlıklar altında destek ödemeleri yapılıyor? Bu destek ödemelerinden faydalanmak için ne yapmak gerekiyor?

23 Ocak 2018 Salı 19:02
SGK Karşılıksız Binlerce TL Destek Ödemesi Yapıyor-İşte Az Bilinen O Ödemeler

Sosyal Güvenlik Kurumu farklı isimler altında vatandaşlara karşılıksın birçok ödeme yapıyor.

Yardıma muhtaç vatandaşlara yardım etmeyi sürdüren SGK'nın bu yardımları çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak bu ödemelerden bazılarını tek başlık altında derledik. İşte SGK'dan yapılan para yardımlarından bazıları:

Çeyiz Parası

Kamuoyunda çeyiz parası adında bilinen evlenme yardımı, SGK'dan yapılan yardımlar arasında. Düğün telaşına kapılan vatandaşların akıllarına gelmeyen bu ödemeler SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı’ndan emekli olan vatandaşların vefatı halinde bekar kız çocukları yetim aylığı bağlıyor. Kız çocukları evlenince de 24 maaş kadar çeyiz parası alabiliyor. Yetim maaşı 1000 liraysa, 24 bin lira ödeniyor. Bunun için evlenirken SGK’ya dilekçe vermek yeterli.

İş Görmezlik Parası

Sağlık sorunu nedeniyle rapor alan ve işe gidemeyen işçilere her gün 40 lira iş göremezlik ödeneği alma hakkı bulunuyor. Ama hastalık nedeniyle SGK’ya kimse başvuru yapıp da bu ödemelerini almıyor. Raporunuzla SGK'ya giderek başvurunuzu yapabilirsiniz.

Cenaze Ödemesi

Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş ölen sigortalının hak sahiplerine (Birinci derece yakınlarına) cenaze ödeneği veriliyor. Bu para 2018 itibarıyla 595 lira olarak vatandaşlara veriliyor. Unutulan ödenek 5 yıl içinde başvuru yapılırsa alınabiliyor. SGK bu ödemeleri 3 yıldır yapmaya devam ediyor.

Doğum İzni

Doğum öncesi ve sonrası toplam kadınların 112 gün izin kullanma hakkı var. Sigortalı anneler, çalışmadıkları sürenin parasını SGK'dan alabiliyor. Asgari ücretli bir anneye ödenen para 5050 lira. Bu, maaşa göre 37 bin liraya kadar çıkıyor. Bu ödemenin yatıp yatmadığını turkiye.gov.tr’den kontrol edilebilirsiniz.

Emzirme Yardımı

Sosyal Güvenlik Kurumu, anneye, anne sigortalı değilse babaya her doğumda 149 lira ödeme yapıyor. Bunun için SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvurabilirsiniz.

Hastaya Yol Parası

Eğer bulunduğunuz ilde, örneğin; Ağrı’daysanız tedavi için İstanbul’a gitmeniz gerekiyorsa ve sevkiniz gerçekleştiyse uçak masrafına kadar SGK ödeme yapmalıdır. Gidilen şehir, ülke ve hastaneye göre yolluk ödeneği değişiklik gösteriyor.

Emekli Olmayana

Bazı sigortalılar emeklilik için gerekli prim gününü tamamlayamıyor. Bu kişiler o ana kadar ödedikleri primleri SGK’dan toplu olarak geri isteyebiliyor. Bunun için SGK’ya dilekçeyle başvurmak yeterlidir.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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