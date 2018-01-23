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SGK Hata Yaptı! Maaşlardan Kesinti Yapıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) genelinde 2011 yılında bir bilgisayar sistemi değişikliği esnasında yapılan hata gerekçe gösterilerek bazı vatandaşların emekli maaşlarında kesinti yapıldı. 

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SGK Hata Yaptı! Maaşlardan Kesinti Yapıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) genelinde 2011 yılında bir bilgisayar sistemi değişikliği esnasında yapılan hata gerekçe gösterilerek bazı vatandaşların emekli maaşlarında kesinti yapıldı. 

23 Ocak 2018 Salı 12:01
SGK Hata Yaptı! Maaşlardan Kesinti Yapıldı

SGK Hata Yaptı! Maaşlardan Kesinti Yapıldı 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) genelinde 2011 yılında bir bilgisayar sistemi değişikliği esnasında yapılan hata gerekçe gösterilerek bazı vatandaşların emekli maaşlarında kesinti yapıldı. 

Kesintinin hata giderilene kadar devam edeceği belirtildi.  Uygulamadan haberi olmayan vatandaşlar şaşkınlık yaşıyor. Kesintinin eczane ve hastane katılım paylarından kaynaklandığı iddia ediliyor. Vefat eden eşinden kalan 1000 TL emekli aylığından geçtiğimiz yılın Kasım ayında , daha sonra da aralık ayında 200'er TL kesinti yapıldığını fark eden bir emekli, kesinti sebebi için SGK il Müdürlüğünden aldığı cevabı haber merkezleriyle paylaştı. 

SGK yetkilileri emeklinin maaşındaki kesintiyle ilgili, "SGK genelinde 2011 yılında bir bilgisayar sistemi değişikliği olmuştu. Yeni sisteme geçilirken maaş katsayıları yanlış girilmiş. O nedenle 2011 yılından bu yana size fazla ödeme yapılmış. Bu hata 2017'nin Ekim ayında fark edildi. Fazla ödeme, diğer emeklilerin de maaşından kesilmeye başlandı. Hata nedeniyle size bugüne kadar toplam 1.400 lira fazla ödeme yapılmış. Bu fazla ödeme sıfırlanıncaya kadar her ay emekli aylığınızda 200 ila 250 lira kesilmeye devam edecek" ifadelerine yer verildi. Emeklilere , çalışanlarda olduğu gibi aylıklara karşılık bir bordro verilmemesi, emeklilerin maaşlarındaki kesintileri ve diğer durumları görmesinde büyük bir engel. 

Sözcü'ye konuşan bir SGK Yetkilisi, "Hatanın yıllar sonra olsa da düzeltilmesi güzel bir şey. Hak edilenin üzerinde fazladan yatan paralar geri alınıyor. Kimsenin hak ettiği gerçek aylığından bir kesinti yapılması söz konusu değil" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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Son Güncelleme: 23.01.2018 12:11
Anahtar Kelimeler:
SGKSgk Hata YaptıMaaşlarda Kesinti
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Mustafa 1 saat önce

Ben 2015 şubat ayında emekli olsun benden 2014 yılının son ayında 4 savaş kesinti yapılmış bu nasıl yanlış

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