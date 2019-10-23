SGK harekete geçti! Binlerce kadına ayda 100 euro ödenecek...

Sosyal Güvenlik Kurumu, Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri adı altında yeni proje başlattı. Bu kapsamda 7 ilde çalışan annelere her ay 100 Euro, yani 650 lira destek verilecek. Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısına göre ayrıca çocuğun kırtasiye giderleri de ödenecek. Böylece annelerin kreş, anaokulu, gündüz bakımevi gibi çocuğun okulöncesi eğitim ve bakım kurumuna gönderilmesi durumunda ortaya çıkacak masrafları karşılanacak. İlk önce kayıt yaptıran 10 bin 250 anneye gerekli şartları yerine getirmesi halinde 26 milyon Euro ödenecek. Peki, kimler bu destekten yararlanabilecek?

1- Destekten hangi anneler yararlanacak?

0-60 ay arasında küçük çocuğu olan ve yeni çalışmaya başlayacak olan veya doğum öncesi çalıştığı işyerine dönecek olan ya da mevcutta işi olan anneler yararlanacak.

2- Destek kapsamında neler karşılanacak?

Kreş, anaokulu, gündüz bakımevi gibi çocuğun okulöncesi eğitim ve bakım kurumuna gönderilmesi durumunda ortaya çıkacak olan masrafların bir kısmı ödenecek.

3- Verilecek destek miktarı nedir?

Annelere verilecek destek miktarı aylık 100 Euro (650 lira). Ayrıca projeye kayıt olunduğunda ilk ay bir kereliğine kırtasiye masrafları için 100 Euro daha ödeniyor.

4- Neden TL değil de Euro?

Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen bir proje. Projeyi SGK yürütüyor. Amaç ise kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi.

5- Destek ne kadar sürecek?

En fazla 24 aya kadar mali destek sağlanacak ki, bu da toplam 2.400 Euro, yani 15.570 lira ediyor. Çocuk 72 aylık olunca ya da ilkokula başlayınca destek kesiliyor.

6- Destekten tüm anneler yararlanabilecek mi?

Sadece Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir, Malatya illerinden birinde ikamet eden annelere destek verilecek; çünkü Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi bu illerde uygulanıyor.

7- Şartlar neler?

Öncelikle destek için başvuru yapıldığında 0-60 ay aralığında -buna 60’ınca ay da dahil- çocuk sahibi olunması gerekiyor. İkincisi, annenin çocuğuyla aynı evde oturuyor olması gerekiyor. Bunların dışında bir işverenin yanında işçi statüsüyle, yani 4/a sigortalı olarak çalışılıyor olması, 100 Euroluk destek için başvurulduğu tarih itibariyle son bir yılda Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bildirilen kazancın aylık ortalamasının brüt asgari ücretin iki katını –ki, bugün için bu rakam 5.116 lira- aşmıyor olması da şart. Bunların dışında destek almak isteyen annelerin Milli Eğitim Bakanlığı ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine çocuklarını düzenli göndermesi gerekiyor. SGK’ya devredilmeyen banka sandıklarına bağlı olarak çalışan anneler ise bu imkan yararlanamayacak.

8- 7 ildeki tüm anneler destek alabilecek mi?

Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir, Malatya illerinde aylık ortalama 10 bin 250 anneye mali destek verilebilecek. Bunun için de illere göre bir kontenjan tanınmış. Bu kapsamda da İstanbul’da 3.250, Ankara’da 1.500, İzmir’de 1.500, Antalya’da 1.500, Bursa’da 1.250, Malatya’da 750 ve Elazığ’da 500 anneye aylık 100’er Euro ödeme yapılabilecek.

9- Destek süresince yapılması gerekenler neler?

Mali destek hakkından yararlanan annelerin öncelikle çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine düzenli olarak götürmesi gerekiyor. Annenin de bir işverenin yanında aylık 30 gün çalışması gerekiyor. Ayrıca Halk Bankasında bir hesap açtırılması ve kreş ya da anaokulunun aylık ödemelerinin bu hesap üzerinde ödenmesi gerekiyor.

10- Başvurular nasıl yapılacak?

Başvuracak anneler işlemlerini e-devlet üzerinden yapacak ve ön kayıt yaptıracak. Ardından SGK’dan randevu alacak ve gerekli evrakları tamamlayacak. Ön kayıt sonrası gerekli şartlar sağlandıktan sonra SGK’nın proje ofislerinde kesin kayıt yaptırılacak.

11- Başvurular başladı mı?

Evet, başvurular 15 Ekim tarihi itibariyle başladı ve proje 31 Mart 2022’de son bulacak.

12- Mali destek hangi durumlarda kesilir?

Çocuk, 72 aylık olduğunda ya da ilkokula başladığında 24 ay mali destek alınmamış olsa da destek sona erecek. Destek için gerekli şartların yerine getirilmemesi durumunda da kesilecek. İşten ayrılma, şehirden taşınma gibi durumların da bildirilmesi gerekiyor.

13- Anne işten ayrılır ya da işten çıkartılırsa destek devam edecek mi?

Bu durumda çocuk, anaokuluna ya da kreşe devam ediyorsa en fazla 3 ay boyunca destekten yararlanılabilecek.

14- Çocuk, yarım gün eğitim alıyorsa anne destekten yararlanabilir mi?

Çocuğun okulöncesi eğitim ya da bakım kurumuna tam gün düzenli gitmesi gerekiyor. Bu çerçevede iki öğretim yapan okullara ya da bakım kurumlarına giden çocukların kalan sürede de etüde ya da çocuk kulüplerine devam ettirilmesi lazım.

15- Bugün için destekten yararlanamayan annelerin hakkı bitiyor mu?

Proje kapsamında asıl listeler ve yedek listeler oluşturulacak. Asıl listede yer alıp da destek alan annelerin süreyi doldurması ya da şartların değişmesi nedeniyle destekleri kesildiğinden yedek listedekilere mali destek sağlanacak.