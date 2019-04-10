Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

SGK En Az 716 TL Ödeme ve Maaş Veriyor! İşte Detaylar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sigortalı vatandaşların vefat etmesi halinde geride kalan aile fertlerinin  mağdur olmaması adına bazı ödemeler yapıyor. İşte maaş ve diğer ödeme şartları.

SGK En Az 716 TL Ödeme ve Maaş Veriyor! İşte Detaylar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sigortalı vatandaşların vefat etmesi halinde geride kalan aile fertlerinin  mağdur olmaması adına bazı ödemeler yapıyor. İşte maaş ve diğer ödeme şartları.

10 Nisan 2019 Çarşamba 16:28
SGK En Az 716 TL Ödeme ve Maaş Veriyor! İşte Detaylar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sigortalı vatandaşların vefat etmesi halinde geride kalan aile fertlerinin  mağdur olmaması adına bazı ödemeler yapıyor. İşte maaş ve diğer ödeme şartları.
 

Yakını Vefat eden sigortalının ana ve babasına maaş bağlanması için; her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından (2020 lira) az olması gerekiyor. Bunu SGK denetmenleri tarafından araştırılıyor.

Ana ve baba arasında resmi evlilik bağı devam ediyorsa bu değerlendirmede hem annenin hem de babanın durumu birlikte hesaplanıyor. Diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması ve hak sahibi eş ve çocuklardan artan hissenin bulunması şartları da aranmakta.

65 YAŞTAN BÜYÜKSE

Daha sonra artan hissenin ortaya çıkması hâlinde ana ve babaya aylık bağlanıyor. Anne ve babanın 65 yaşın üstünde olması halinde artan hisse şartı gerekli değil. Bu durumda maaş kesilmiyor. Ana ve babaya maaş bağlanması için vefat eden SSK’lı çocuğun her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması ya da 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekiyor.

İŞTE ŞARTLAR:

Burada iki önemli tarih aralığı ortaya çıkıyor. Vefat eden kişinin 1 Ekim 2008 öncesi ve sonrası mı vefat ettiği uygulamayı değiştiriyor.

 lüm, 1 Ekim 2008’den sonra ise anne ve babaya toplam yüzde 25 oranında aylık bağlanır.

Ölüm 1 Ekim 2008 tarihinden önce ise ölenin eş ve çocuklardan artan hissesinin bulunması gerekir.

YURT DIŞINDAYSA...

Bu şartın varlığı halinde ölen sigortalıdan dolayı ana ve babaya ölüm aylığı bağlanabilmesi için hak sahiplerinin örneği SGK tarafından hazırlanan tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile SGK’ya başvurması zorunlu. Kız veya erkek çocuklar fark etmeksizin vefat edenlerle ilgili yurt dışı, doğum, askerlik vb. borçlanma yoluyla ölüm aylığı alma hakkı da var. Önemli olan gelir ve diğer şartlara uymak gerekli.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
sgk az tl ödeme maaş veriyor işte detaylar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milyonlara Müjde! 1000 TL Verilecek
Milyonlara Müjde! 1000 TL Verilecek
Yeni Ekonomi Paketi Açıklandı!
Yeni Ekonomi Paketi Açıklandı!
Bakan Albayrak'tan Milyonların Beklediği Açıklama!
Bakan Albayrak'tan Milyonların Beklediği Açıklama!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim