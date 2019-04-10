SGK En Az 716 TL Ödeme ve Maaş Veriyor! İşte Detaylar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sigortalı vatandaşların vefat etmesi halinde geride kalan aile fertlerinin mağdur olmaması adına bazı ödemeler yapıyor. İşte maaş ve diğer ödeme şartları.



Yakını Vefat eden sigortalının ana ve babasına maaş bağlanması için; her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından (2020 lira) az olması gerekiyor. Bunu SGK denetmenleri tarafından araştırılıyor.

Ana ve baba arasında resmi evlilik bağı devam ediyorsa bu değerlendirmede hem annenin hem de babanın durumu birlikte hesaplanıyor. Diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması ve hak sahibi eş ve çocuklardan artan hissenin bulunması şartları da aranmakta.

65 YAŞTAN BÜYÜKSE

Daha sonra artan hissenin ortaya çıkması hâlinde ana ve babaya aylık bağlanıyor. Anne ve babanın 65 yaşın üstünde olması halinde artan hisse şartı gerekli değil. Bu durumda maaş kesilmiyor. Ana ve babaya maaş bağlanması için vefat eden SSK’lı çocuğun her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması ya da 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekiyor.

İŞTE ŞARTLAR:

Burada iki önemli tarih aralığı ortaya çıkıyor. Vefat eden kişinin 1 Ekim 2008 öncesi ve sonrası mı vefat ettiği uygulamayı değiştiriyor.

lüm, 1 Ekim 2008’den sonra ise anne ve babaya toplam yüzde 25 oranında aylık bağlanır.

Ölüm 1 Ekim 2008 tarihinden önce ise ölenin eş ve çocuklardan artan hissesinin bulunması gerekir.

YURT DIŞINDAYSA...

Bu şartın varlığı halinde ölen sigortalıdan dolayı ana ve babaya ölüm aylığı bağlanabilmesi için hak sahiplerinin örneği SGK tarafından hazırlanan tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile SGK’ya başvurması zorunlu. Kız veya erkek çocuklar fark etmeksizin vefat edenlerle ilgili yurt dışı, doğum, askerlik vb. borçlanma yoluyla ölüm aylığı alma hakkı da var. Önemli olan gelir ve diğer şartlara uymak gerekli.

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