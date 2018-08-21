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SGK'dan Emekli Maaşları ile İlgili Önemli Açıklama!..

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli aylıkları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Maaş ödeme günleri Kurban Bayramı tatiline rastlayan ödemelere ilişkin açıklama yapıldı.

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SGK'dan Emekli Maaşları ile İlgili Önemli Açıklama!..

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli aylıkları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Maaş ödeme günleri Kurban Bayramı tatiline rastlayan ödemelere ilişkin açıklama yapıldı.

21 Ağustos 2018 Salı 02:22
SGK'dan Emekli Maaşları ile İlgili Önemli Açıklama!..

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli aylıkları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Maaş ödeme günleri Kurban Bayramı tatiline rastlayan ödemelere ilişkin açıklama yapıldı.

Ödeme günleri Kurban Bayramı günlerine rastlayan emekli aylıkların ödenmesine ilişkin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

SGK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Emekli ve hak sahiplerinin bayram günlerine rastlayan aylık ödemelerinin erken ödenmesi konusunun kasıtlı olarak istismar edilmeye çalışıldığı, ödemeler ile ilgili spekülatif haberler yapılarak algı oluşturulmaya çalışıldığı gözlemlenmiştir.

Kurumumuzca belirlenen dönem ve tarihlerde emeklilere ve hak sahiplerine her ay peşin olarak ödenen gelir ve aylıkların, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği gereğince ödeme günü cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.

Ancak ödeme günlerinden herhangi birinin cumartesi veya pazar günü dışında resmi tatil gününe rastlaması halinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı Kurumumuzca belirlenerek ilan edilmektedir.

Buna göre; Kurban Bayramının 21, 22, 23 ve 24 Ağustos 2018 tarihlerine rastlaması nedeniyle;

1) 4/1-a(SSK) ve 4/1-b(BAĞ-KUR) emekli ve hak sahiplerinden ödeme günü 17-18 Ağustos olanlara 17 Ağustos, 19-25 Ağustos olanlara 20 Ağustos tarihinde 7.652.321 emekliye ödeme yapılmıştır.

2) 4/1-a(SSK) ve 4/1-b(BAĞ-KUR) emekli ve hak sahiplerinden ödeme günü, 26 Ağustos olanlara 27 Ağustos, 27-28 Ağustos olanlara ise 27-28 Ağustos tarihlerinde 2.581.053 emekliye ödeme yapılacaktır.

Bununla birlikte 16-17 Ağustos 2018 tarihlerinde Kurban Bayramı için toplam 11.767.550 emekli ve haksahibine bayram ikramiyesi ödenmiştir.

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