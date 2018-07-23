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SGK'dan açıklama: Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli maaşların ne zaman yatacağını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu konu ile ilgili merak edilenlere cevap niteliğinde bir açıklama yaptı. SGK'nın yaptığı açıklamada emekli Sandığından emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların fark tutarları, 26 Temmuz Perşembe gününden itibaren ödenecek.

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SGK'dan açıklama: Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli maaşların ne zaman yatacağını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu konu ile ilgili merak edilenlere cevap niteliğinde bir açıklama yaptı. SGK'nın yaptığı açıklamada emekli Sandığından emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların fark tutarları, 26 Temmuz Perşembe gününden itibaren ödenecek.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:14
SGK'dan açıklama: Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu, emekli maaşlarına yapılan zamlardan kaynaklanan fark ücretlerinin 26 Temmuz 2018 tarihinde emekli maaşları ile birlikte ödeneceğinin müjdesini verdi.

EMEKLİ, DUL VE YETİM MAAŞLARI ZAMLI ÖDENECEK

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yapılan resmi açıklamada, SSK ve BAĞKUR kapsamında emekli, dul ve yetim gelir aylığı alanların 2018 Temmuz artışlarıyla hesaplanan aylıklarının ödeme günlerinde zamlı olarak ödeneceği belirtilerek, “Emekli Sandığından emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 179 bin 456 kişinin 1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka şubelerine gönderilerek 26 Temmuz 2018 tarihinde ödemeleri yapılacaktır” denildi.

Aylıklarını üçer aylık veya her ay alanlar için uygulanacak ödeme şekli şu şekilde sıralandı:

  1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

  2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında,

  3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında.

Aylıklarını her ay alanlara ise Temmuz ayına ait 1 aylık tutarında ödeme yapılacak.

ÖDENECEK ZAMLI MAAŞ FARKI TOPLAM TUTARI 591 BİN 92 LİRA!

Açıklamada, ödenecek toplam fark tutarının 591 milyon 133 bin 92 lira 16 kuruş olduğu bildirildi.

Kaynaklar;
SGK

KPSScafe.com.tr | Ankara

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Son Güncelleme: 23.07.2018 10:28
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