SGK bu hastalara maaş ödüyor!

SGK tedavisi zor hastalıklara maruz kalan sigortalılara aylık bağlıyor. Bunun için çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu gerekiyor. Bu rapor için il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvuru yapılmalı. Kişi, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğunu belgelese bile en az 1800 gün prim ödemesi gerekiyor.

BAKIMA MUHTAÇSA

Malulen emekli olabilmek için çalışma gücü kaybında dikkate alınan rahatsızlıkların ilk kez sigortalı olunan tarihten sonra başlamış olması gerekiyor. Malül kişinin en az 10 yıl sigortalı olması da aranan diğer bir şart. Başkasının bakımına muhtaç derecede durumu ağır olan hastalarda 10 yıllık sigortalılık süresine bakılmıyor. Ancak, en az 1800 gün prim ödemeleri isteniyor.

HANGİLERİ KAPSAMDA?

Kanser, Epilepsi, Beyin tümörleri, Parkinson sendromu. Demans, Serebral palsi, Multiple Skleroz, Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı), Şizofreni, Bipolar bozukluk, Görme azlığı, Retina kanamaları, Kol, bacak gibi organ kaybı, Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı, Behçet hastalığı, Gastrointestinal kanama, Karaciğer sirozu, Karaciğer nakli, Kalp yetmezliği Kalp kapak hastalıkları, Kalp nakli, Böbrek nakli, Akciğer nakli, Tüberküloz, AIDS, Anemi

KOAH VE DEMANS İÇİN DE VAR

Kanser ve organ naklinin yanı sıra çalışmaya olanak vermeyen genetik hastalıklar, MS, parkinson, alzheimer, demans, sara ve bazı psikiyatrik hastalıklar, kalp yetmezliği, sindirim sistemi kanamaları, astım, KOAH, uyku bozuklukları için de malûl aylığı bağlanabiliyor.(Posta)

KİME KAÇ AY BAĞLANIYOR?

Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nde maluliyet süresi ayrıca belirtilmeyen tüm kanser hastalıklarında, tanı konulduğu tarihten itibaren bir yıl içinde başvurmak koşuluyla 18 ay süreyle maluliyet aylığı bağlanıyor. Bazı hastalıklarla ilgili tanı konulduğunda ise 12 ya da 24 ay aylık bağlanabiliyor. Kemik iliği nakli yapılanlar 12 ay, kan kanseri tedavisi görenler ve verem hastaları 24 ay malül aylığı alabiliyor.