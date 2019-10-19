Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 21°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98415
ALTIN
277.411
DOLAR
5.7824
STERLIN
7.5094
EURO
6.4409

SGK bu hastalara maaş ödüyor!

SGK tedavisi zor hastalıklara maruz kalan sigortalılara aylık bağlıyor. 24 ay boyunca maaş ödenen hastalar arasında, kanser, epilepsi, beyin tümörleri, parkinson sendromu da var.

SGK bu hastalara maaş ödüyor!

SGK tedavisi zor hastalıklara maruz kalan sigortalılara aylık bağlıyor. 24 ay boyunca maaş ödenen hastalar arasında, kanser, epilepsi, beyin tümörleri, parkinson sendromu da var.

19 Ekim 2019 Cumartesi 14:16
SGK bu hastalara maaş ödüyor!

SGK tedavisi zor hastalıklara maruz kalan sigortalılara aylık bağlıyor. Bunun için çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu gerekiyor. Bu rapor için il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvuru yapılmalı. Kişi, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğunu belgelese bile en az 1800 gün prim ödemesi gerekiyor.

BAKIMA MUHTAÇSA

Malulen emekli olabilmek için çalışma gücü kaybında dikkate alınan rahatsızlıkların ilk kez sigortalı olunan tarihten sonra başlamış olması gerekiyor. Malül kişinin en az 10 yıl sigortalı olması da aranan diğer bir şart. Başkasının bakımına muhtaç derecede durumu ağır olan hastalarda 10 yıllık sigortalılık süresine bakılmıyor. Ancak, en az 1800 gün prim ödemeleri isteniyor.

HANGİLERİ KAPSAMDA?

Kanser, Epilepsi, Beyin tümörleri, Parkinson sendromu. Demans, Serebral palsi, Multiple Skleroz, Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı), Şizofreni, Bipolar bozukluk, Görme azlığı, Retina kanamaları, Kol, bacak gibi organ kaybı, Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı, Behçet hastalığı, Gastrointestinal kanama,  Karaciğer sirozu,  Karaciğer nakli, Kalp yetmezliği  Kalp kapak hastalıkları, Kalp nakli, Böbrek nakli, Akciğer nakli,  Tüberküloz, AIDS, Anemi

KOAH VE DEMANS İÇİN DE VAR

Kanser ve organ naklinin yanı sıra çalışmaya olanak vermeyen genetik hastalıklar, MS, parkinson, alzheimer, demans, sara ve bazı psikiyatrik hastalıklar, kalp yetmezliği, sindirim sistemi kanamaları, astım, KOAH, uyku bozuklukları için de malûl aylığı bağlanabiliyor.(Posta)

KİME KAÇ AY BAĞLANIYOR?

Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nde maluliyet süresi ayrıca belirtilmeyen tüm kanser hastalıklarında, tanı konulduğu tarihten itibaren bir yıl içinde başvurmak koşuluyla 18 ay süreyle maluliyet aylığı bağlanıyor. Bazı hastalıklarla ilgili tanı konulduğunda ise 12 ya da 24 ay aylık bağlanabiliyor. Kemik iliği nakli yapılanlar 12 ay, kan kanseri tedavisi görenler ve verem hastaları 24 ay malül aylığı alabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
sgk bu hastalara maaş ödüyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğum Yardımı 2020 Yılında Ne Kadar Olacak?
Doğum Yardımı 2020 Yılında Ne Kadar Olacak?
En uygun konut kredisi hangi bankada? Konut kredisi hesaplama işlemleri ve faiz oranları..
En uygun konut kredisi hangi bankada? Konut kredisi hesaplama işlemleri ve faiz oranları..
Emekliye 344 TL aile yardımı! Memura İkramiye! Teklif hazırlandı
Emekliye 344 TL aile yardımı! Memura İkramiye! Teklif hazırlandı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim