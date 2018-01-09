Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

SGK Açıkladı! Emeklilikten Sayılmıyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmi internet sitesinden staj sürelerinin emeklilikten sayılmasına ilişkin çıkan haberlere dair açıklama geldi.

banner396

SGK Açıkladı! Emeklilikten Sayılmıyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmi internet sitesinden staj sürelerinin emeklilikten sayılmasına ilişkin çıkan haberlere dair açıklama geldi.

09 Ocak 2018 Salı 14:01
SGK Açıkladı! Emeklilikten Sayılmıyor!

SGK Açıkladı! Emeklilikten Sayılmıyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmi internet sitesinden staj sürelerinin emeklilikten sayılmasına ilişkin çıkan haberlere dair açıklama geldi.  SGK resmi sitesinden yapılan açıklamada staj sürelerinin emeklilikten sayılmasına yönelik çıkan haberlerin gerçekleri yansıtmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi : 

Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında "Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" ile staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapıldığı hususunda gerçeği yansıtmayan haberler yapıldığı görülmektedir.

Söz konusu Yönetmelik değişikliği;

a) Mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrencilerin "iş kazası ve meslek hastalığı" sigortası kapsamına alınmasını,

b) 680 sayılı KHK ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının

İçişleri Bakanlığına bağlı hale getirilmesi ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin kurulmasını,

içermekte olup , stajyer veya öğrencilerin sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanmasına yönelik herhangi bir değişiklik getirmemektedir.

Sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanması dahil sosyal güvenlik hakları ancak kanunla düzenlenebilecek haklardır.

Bu çerçevede, söz konusu haberlerin asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı hususu kamuoyuna duyurulur. "

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 09.01.2018 14:05
Anahtar Kelimeler:
SGKSgk Son DakikaSgk Son Dakika Açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Tezel: "Eğer 2008 Reformu Olmasaydı Asgari Ücretlinin Emekli Maaşı..."
Ali Tezel: "Eğer 2008 Reformu Olmasaydı Asgari Ücretlinin Emekli Maaşı..."
Bakanlıktan Asgari Ücret Açıklaması! (Yasal Kesintiler Sonrası Net Asgari Ücret)
Bakanlıktan Asgari Ücret Açıklaması! (Yasal Kesintiler Sonrası Net Asgari Ücret)
Devlet Gençlere Günlük 75 TL Cep Harçlığı Verecek
Devlet Gençlere Günlük 75 TL Cep Harçlığı Verecek

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim