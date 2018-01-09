SGK Açıkladı! Emeklilikten Sayılmıyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmi internet sitesinden staj sürelerinin emeklilikten sayılmasına ilişkin çıkan haberlere dair açıklama geldi. SGK resmi sitesinden yapılan açıklamada staj sürelerinin emeklilikten sayılmasına yönelik çıkan haberlerin gerçekleri yansıtmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi :

Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında "Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" ile staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapıldığı hususunda gerçeği yansıtmayan haberler yapıldığı görülmektedir.

Söz konusu Yönetmelik değişikliği;

a) Mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrencilerin "iş kazası ve meslek hastalığı" sigortası kapsamına alınmasını,

b) 680 sayılı KHK ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının

İçişleri Bakanlığına bağlı hale getirilmesi ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin kurulmasını,

içermekte olup , stajyer veya öğrencilerin sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanmasına yönelik herhangi bir değişiklik getirmemektedir.

Sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanması dahil sosyal güvenlik hakları ancak kanunla düzenlenebilecek haklardır.

Bu çerçevede, söz konusu haberlerin asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı hususu kamuoyuna duyurulur. "

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