Sevindiren İndirim Haberi!

Benzinin litre fiyatında dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim, benzinin pompa fiyatına ortalama 16 kuruş olarak yansıyacak.

Daha önce yapılan zamlar kadar olmasa da 16 kuruşluk bir indirim de sürücüleri sevindirdi.

daha önce yapıaln bir kaç indirim, daha önce yapılan bir kaç zammın ÖTV'den karşılanması nedeniyle pompa fiyatlarına yansıtılmamıştı ancak bu kez yapılan indirim pompa fiyatlarına yansıtıldı.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,50 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,34 TL olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,39 liradan 6,23 liraya, İzmir'de 6,49 liradan 6,33 liraya kadar düştü.

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