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Selçuk Üniversitesi 88 Personel Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 9 Mayıs 2018

Konya Selçuk Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından 88 kamu personeli alımı yapıyor. İlana başvuru için son saatlere girildi.

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Selçuk Üniversitesi 88 Personel Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 9 Mayıs 2018

Konya Selçuk Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından 88 kamu personeli alımı yapıyor. İlana başvuru için son saatlere girildi.

08 Mayıs 2018 Salı 15:04
Selçuk Üniversitesi 88 Personel Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 9 Mayıs 2018

Konya Selçuk Üniversitesi kamu personeli alım ilanına başvuruları için son gün 9 Mayıs 2018.

Selçuk Üniversitesi tarafından Nisan ayı sonunda DPB'de yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 88 personel alımı yapılacağı bildirildi. Farklı kadrolarda istihdam etmek üzere yapılacak kamu personeli alımında başvurular 9 Mayıs Çarşamba günü mesai bitimi ile sona erecek.

ALIM YAPILAN KADROLAR, BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI VE MEZUNİYET ŞARTI

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  • T.C. vatandaşı olmak,
  • Başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Atanacağı görevi yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olaması,
  • Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
  • Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

  BAŞVURU ŞEKLİ

Selçuk Üniversitesi kamu personeli alım ilanına başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte şahsen Personel Daire Başkanlığına yapılacak.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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