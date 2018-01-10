Şeker Fabrikalarına KPSS En Az 60 Puanla Büro Memuru Alınacak (Başvurular Sona Eriyor)

Şeker Fabrikalarına Büro Personeli Alımı Yapılacak! (KPSS 60 ve Üzeri Puan Alanlar Dikkat)

Şeker Fabrikalarına Büro İşçisi, Avukat ve Bilgisayar Mühendisi alımı için başvuru sürecinde sona gelindi. Geçtiğimiz günlerde Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada kuruma 2 Bilgisayar Mühendisi, 1 Avukat ve 13 Büro Memuru alımı yapılacağı, söz konusu alım için başvuruların İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceği belirtilmişti.

3 Ocak 2018 tarihinde başlayan başvuru sürecinde sona gelindi. Başvuru işlemleri 12 Ocak 2018 (Cuma Günü) sona erecek. Detaylı bilgi için www.iskur.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Başvuruda bulunacak adaylarda aranacak şartlar şu şekilde olacak :

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Hukuk, İktisat, İşletme ve Kamu Yönetimi bölümü mezunu olmak,

Sağlık durumlarının tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olması. (İlgililerden işe başlatılmadan önce tehlikeli işlerde çalışabileceğine dair sağlık raporu istenecektir.)

Eleman Alımı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından ulusal düzeyde yapılacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının daimi işgücü taleplerine yapılan başvurularla ilgili yazışmalarda kişilerin yazışma adreslerindeki Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

Sözlü sınav Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No.14 Yenişehir-ANKARA adresinde yapılacak olup sınav tarihi, sınava katılacak adayların açıklanmasını takiben duyurulacaktır.

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, 03-12 Ocak 2018 tarihleri arasında İŞKUR İl/Şube Müdürlüklerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

İşe alınacak elemanlar 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işe alınacak ve kendileriyle belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalanacaktır.

KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almak.

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ (POMEM MÜLAKAT SORULARI)

POMEM'DE ADAYLARA HANGİ SORULAR SORULUYOR? CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN http://www.kpsscafe.com.tr/20-donem-pomem-mulakat-sorulari-resimleri,707.html

Kamuya Personel Alımları, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpsscafe.com.tr'nin mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

DAHA FAZLA BİLGİ, DAHA FAZLA ARKADAŞ

Memur alımlarıyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz, diğer memur adaylarıyla sohbet edip, bilgi alışverişinde bulunabileceğiniz facebook grubumuza aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN.

TÜM PERSONEL ALIM İLANLARINA ERİŞ

DPB , Resmi Gazete ve Kurumların internet sitelerinde bugün ve daha önce yayımlanan tüm memur alım ilanlarına ve özel sektör personel alımı duyurularına göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanın.

YENİ MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

Twitter'daki personel atama haberlerini takip etmek, buradaki kampanyalara katılmak, memur adaylarıyla birlik olarak sesinizi duyurmak istiyorsanız Türkiye'nin lider memur adayı sitesi kpsscafe'nin twitter sayfasını beğenin ve gündemi yakından takip edin. Katılım için TIKLAYIN.