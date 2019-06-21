Seçimden Sonra Zamlar Peşpeşe mi Gelecek?

TV5 Televizyonu'nda Hasan Basri Akdemir'in sorularını yanıtlayan Kahveci, "Seçimden sonra bizi bekleyen 5 sürpriz;

1. Elektrik zammı, 2. Ek MTV, 3. Ek emlak vergisi, 4. Net aktif vergisi, 5. Varlık barışı" dedi ve "Seçimden sonra büyük ihtimal bu çalışmalar yapılıyor. Eğer yapılmıyorsa açıklasınlar, böyle bir çalışma yok desinler. Uydurmadır desinler. Elektriğe zam yok desinler. MTV'ye zam yok desinler. Yeni vergi ve vergi zamları yok desinler. Yalanlasınlar." ifadelerini kullandı.



Ekonomist İbrahim Kahveci'nin açıklamalarından bazı başlıklar şu şekilde...





1. Seçimden sonra elektriğe zammı bekleyin.

Devlet seçim için acaip para harcadı ve vaatlerde bulundu. Bu parayı kısmanın imkanı yok. Harcaması 260 milyardan 440 milyara çıkmış. Seçimden sonra olacak ne?

Tek bir ihtimal var. Borçlanmayla finanse etmek başka felaket getirecek, daha büyük işsizlik ve kriz getirecek. O zaman tek bir şey kalıyor. Şurada yazan vergileri artırmak kalıyor. Vergilere zam...

Botaş'ın bilançosunu geçen hafta aktardık. BOTAŞ borç batağı içinde. Ne dedik? Devlet enerji sektörünü iki şekilde kurtarabilir.

1. Elektriğe zam yaparak çıktı maliyetini yani ürün fiyatını arttırırsın, şirketler daha yüksek nakit kazanma durumuna gelir ve öyle kurtulur.

2. şirketlerin girdilerini yani doğalgazın fiyatını düşürürsün.

Şimdi bu ikinci ihtimal için BOTAŞ'ın bilançosunu inceledim, bilançoda şunu gördüm. BOTAŞ, şirketlerden tahsilat yapamıyor. 2017 yılında 4 milyar olan şirketlerden alacağı, 2018 de 14 milyara çıkmış, patlamış. Toplam borcu da 10.2 milyar liradan 26.6 milyar liraya çıkmış. BOTAŞ borç batağında. Dolayısıyla geriye tek bir şey kaldı. Elektriğe zam. Onun için bir, seçimden sonra elektriğe zammı bekleyin.



2. Seçimden sonra MTV'ye bir taksit daha gelebilir.

2. 2003'lü yılları hatırlar mısınız? Bütçedeki açığı kapatmak için yılda iki kere Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödüyoruz. Yılda iki kere. Seçimden sonra MTV'ye bir taksit daha gelebilir.



3. Emlak vergisine de bir taksit daha ekleyelim

Yılda iki kere emlak vergisi ödüyoruz. Ona da bir taksit daha ama normalde belediyeye gidiyor. Bu belediyeye değil, merkezi bütçeye gidecek. Emlak vergisine de bir taksit daha ekleyelim.





4. Yeni bir varlık barışı gelir

Hep diyorum ya bu AK Parti, kargadan başka kuş, krediden başka finansman paketi bilmiyor. Hep kredi, hep faiz. Kredi – faiz. Birde diyoruz ki faiz haram. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu kadar faiz uygulayan bir hükümet olmadı. Kredi – faiz dışında ekonomiye yönelik birçok çözüm var. Çok iyi bildikleri için bunları söylüyorum. Neyi çok iyi biliyorlar? Varlık barışını çok iyi biliyorlar. Şu anda kanun bitiyor. Yeni bir varlık barışı gelir.



5. Madde: Net Aktif Vergisi, "eğer böyle bir çalışma yoksa beni yalanlasınlar"

Ama asıl bomba beşinci madde. Biz yeni bir şey daha öğrendik. Şirketle vergi vermiyor veya veriyor. Biz şirketlere müfettiş gönderiyoruz. Diyoruz ki, sen şu aktifini yeniden düzenle, stoklarını yeniden düzenle yani Net Aktif Vergisi. Şirkete diyoruz ki matrahını artır. Eğer arttırmazsan sana müfettiş gelir, inceler. Ben buna kurumlar üzerindeki tehdit vergisi diyorum. Beşinci madde de Net Aktif Vergisi. Seçimden sonra büyük ihtimal bu çalışmalar yapılıyor. Eğer yapılmıyorsa açıklasınlar, böyle bir çalışma yok desinler. Uydurmadır desinler. Elektriğe zam yok desinler. MTV'ye zam yok desinler. Yeni vergi ve vergi zamları yok desinler. Yalanlasınlar, daha güzel.



Seçimden sonra eninde sonunda boğaz köprüleri çift taraflı ücretli olacak

Ben iki yıl boğaz köprülerinin çift taraflı ücretlendirilmesini böyle önledim. Önceden söyledim ve yalanlamak zorunda kaldılar ama seçimden sonra eninde sonunda boğaz köprüleri çift taraflı ücretli olacak. Hazine garantili yaptıkları yollar iş yapmıyor. Oralarda çok büyük açıklar var. Bu açıkları kapatmak için.

Seçimden sonra bizi bekleyen 5 sürpriz

1. Elektrik zammı

2. Ek MTV

3. Ek emlak vergisi

4. Net aktif vergisi

5. Varlık barışı

"Seçimden sonra bizi acı sürprizler bekliyor."

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA