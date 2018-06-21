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Seçim Sonrası O Ürünlere Yüzde 50 Zam Gelecek

Seçim sonrası bazı ürünlere zam gelmesi bekleniyor. Yılın ilk yarısında yapılan harcamalar hesaplandığında seçim sonrası bazı ürünlere ciddi zamlar gelmesi gündemde.

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Seçim Sonrası O Ürünlere Yüzde 50 Zam Gelecek

Seçim sonrası bazı ürünlere zam gelmesi bekleniyor. Yılın ilk yarısında yapılan harcamalar hesaplandığında seçim sonrası bazı ürünlere ciddi zamlar gelmesi gündemde.

21 Haziran 2018 Perşembe 10:54
Seçim Sonrası O Ürünlere Yüzde 50 Zam Gelecek

Seçim sonrası bazı ürünlere yüzde 50 zam gelecek.

Karar Ekonomi Yazarı İbrahim Kahveci, bugün kaleme aldığı yazısında seçim sonrası önemli uyarılarda ve bilgilerde bulundu. Kahveci, bugün kaleme aldığı yazısında , iktidarın hesapsız harcamalarının faturasının seçimlerden sonra zam olarak vatandaşa yansıyabileceğine yer verildi.

Seçimlerden sonra sigaraya yüzde 50 zam yapılabileceğini belirten Kehveci'nin yazısındaki ilgili bölüm şu şekilde;

"Dün, devletin çok yüksek oranda vergi topladığını ama bunun karşılığında toplanan vergilerin verimsiz alanlara aktarıldığını yazdım.

Yıllar içinde nerede ise kamu hiçbir şekilde kemer sıkmamış. Bütçe disiplini dedikleri şey, hep özel sektörün boğazına sarılıp daha fazla vergi toplayarak, artırılan gelirler sayesinde sağlanmış.

Bakınız 2018 yılının Ocak-Mayıs dönemine;

Geçen yılın ilk 5 ayına göre bu yılın aynı döneminde fiyatlar ortalama yüzde 10,77 artıyor. Ama bütçeye toplanan gelirler yüzde 18,33 artıyor.

Geçen yıl ilk 5 ayda Ankara 255 milyar lira topluyor.

Bu yıl ilk beş ayda ise Ankara 302 milyar lira topluyor.

Daha fazla gelir toplanarak bütçemiz az açık verdi diyoruz. Oysa arka planda özel sektöre kaynak kalmadığını, özel sektörün yatırım yapamadığını kimse tartışmıyor.

TASARRUF YAPILMADI

Bakınız Ankara tasarruf etmeyi unuttu. Geçen yıl ilk 5 ayda 267 milyar lira harcadı Bu yıl ilk 5 ayda ise 323 milyar lira harcadı.

Bu kadar çok harcamaya alışmış bir Ankara’yı daha ne kadar taşıyabileceğiz? 2010 yılında 295 milyar lira harcayan Ankara, 2017 yılında 678 milyar lira harcadı.

Oysa siyasilere bakın...

Yıllardır “Kemer sıkacağız” diyorlar. “Artık şimdi tasarruf edeceğiz” diyorlar ama her konuşmalarının arkasından yeni bir vergi paketi geliyor.

Geçmişe bakınca şimdide öyle olacak...

Seçimlerden sonra büyük zamlar ve vergiler gelecek. Bu nerede ise kesin. Bakmayın Mehmet Şimşek’in “Bu sefer tasarruf edeceğiz” dediğine.

Ankara çok para harcamaya alıştı.

Bugüne kadar hiç tasarruf etmedi.

Hiç harcama kısmadı.seçim sonrası muhtemeldir ki, ilk olarak sigara zamları gelecek. En az yüzde 50 zam gelebilir."

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA
Kaynak: Karar

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaEkonomiSigara
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Erva 39 dakika önce

Milletin donuna kadar soydular bir canımız kaldı almadıkları zaten yeter artık haram yiyicilerden kurtulma vakti

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