Seçim Sona Erdi-Peki EYT'ye Çözüm Gelecek mi , Son Durum Ne?

Emeklilikte yaşa takılan personellerin seslerini sürekli olarak köşesinden duyuran Gazeteci Murat Polat, bugün kaleme aldığı yazısında EYT'lerle ilgili önemli ifadeler kullandı.

MHP'nin seçim beyannamesinde yer alan EYT için daha önce de sürpriz açıklamalar yapılmıştı. Seçim sürecinde MHP Lideri Bahçeli EYT'lere değinirken hükümetten bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi. Devlet Bahçelinin bu vaatlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne diyeceği büyük merak konusu.

Devlet Bahçeli Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını bizim hükümetimiz çözecek demiş, Bahçeli'nin bu açıklamaları EYT'ler tarafından olumlu karşılanmıştı. Seçimler sona erdi ve EYT'ler sorunlarının çözülüp çözülmeyeceğini araştırmaya başladı.

MHP Grup Başkan vekili Erkan Akçay, daha önce Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifi vermişti. Ancak Akçay’ın vermiş olduğu kanun teklifi Ak Parti tarafından red edilmişti.

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olup prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini dolduran ancak yaş şartını yerine getiremeyen sigortalılara emeklilik hakkı tanınmasına yönelik olarak, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için emeklilikte yaş şartı kaldırılması hakkında kanun teklifi verilmişti.

Emeklilikte yaşa takılanlar hiç yılmadan bu güne kadar mücadele ettiler.

Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlar yıllardır hükümetten bir düzenleme bekliyor ancak bu düzenleme yapılmadı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar çeşitli platformlarda seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar çeşitli platformlarda seslerini duyurmaya çalışıyorlar. EYT'ler 2017 yılında bu konu hakkında düzenleme beklediklerini ancak düzenlemenin yapılmadığını ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'den müjde beklediklerini ifade ediyorlar.

EN HIZLI ÇÖZÜM KHK İLE DÜZENLEME OLUR

EYT'lerin sorunları en hızlı şekilde KHK ile çözülür. Daha önce taşerona kadro sorunu, KHK ile hızlandırılarak yapılmıştı. Önümüzdeki günlerde yayımlanması beklenen KHK 'da bu konuda bir düzenleme olup olmayacağı merak ediliyor.

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