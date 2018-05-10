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Seçim Öncesi Milyonlara Hükümetten 3 Müjde

Seçime 2 aydan az süre kala hükümetin vaatleri ve müjdeleri art arda geliyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal yaptığı yeni açıklamada bayram ikramiyesinin kalıcı olduğunu söyledi ve diğer müjdelerin de detaylarını açıkladı.

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Seçim Öncesi Milyonlara Hükümetten 3 Müjde

Seçime 2 aydan az süre kala hükümetin vaatleri ve müjdeleri art arda geliyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal yaptığı yeni açıklamada bayram ikramiyesinin kalıcı olduğunu söyledi ve diğer müjdelerin de detaylarını açıkladı.

10 Mayıs 2018 Perşembe 09:15
Seçim Öncesi Milyonlara Hükümetten 3 Müjde

Seçim öncesi hükümetin müjdeleri art arda geliyor.

Emekliler bin lira ikramiyeye, 65 yaş aylığı alanlar da bin 500 liraya çıkan 3 aylık ödemesine ay başında kavuşacak. İkramiyeye önümüzdeki yıllarda da zam gelecek

12.5 milyondan fazla emekliye ve 65 yaş aylığı alan 581 bin kişiye iyi haber  geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası Başbakan Binali Yıldırım'dan gelmişti. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Meclis'te bulunan ekonomi paketi ile emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında bin lira ikramiye ödeneceğini, 65 yaş aylığını 500 liraya çıkaracaklarını belirterek şu açıklamada bulundu:

"Haziran ayı başında bir taraftan emeklilerimiz Ramazan Bayramı ikramiyesini almış olacaklar, diğer taraftan 65 yaş aylığı alan vatandaşlarımız da Haziran başında bin 500 lira yani 3 ayı kapsayan aylıklarını alacaklar. Dolayısıyla yaklaşık 13 milyona yakın emekli ve yaşlılık aylığı alan vatandaşımız Haziran başında yeni artırılmış maaşları almış olacak"

KALICI ÖDEME

Emeklilere bayram ikramiyesinin kalıcı olduğunu söyleyen Bakan Ağbal şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ve Kurban bayramlarında, bundan sonra kalıcı olarak, emeklilerimizin tamamına bu ödemeleri yapacağız. Yaklaşık 12.5 milyon emeklimiz var" ifadesini kullandı. Söz konusu ödemelerin artacağını belirten Ağbal, "Gelecek yıllarda bunu bütçe kanunlarıyla da yapmak mümkün. Dolayısıyla her sene bunun artışını sağlayacak düzenlemeler ilgili yerlerde de yapılacak"

Ağbal, bu uygulamadan emeklilerin yanı sıra şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malulü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileriyle terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahiplerinin de faydalanacağını bildirdi.

İŞ KURAN GENCE 700 TL

Genç vatandaşları iş kurmaya teşvik amacıyla getirdikleri yeni desteğe de değinen Ağbal, şu şekilde devam etti:

"18-29 yaşında ilk defa Sosyal Güvenlik Kurumu'na iştirakçi olan Bağ-Kur'lu genç kardeşlerimize diyoruz ki 'İşyerinizi açtınız, bir yıl boyunca devlet olarak primi biz ödeyeceğiz'. Normalde en düşük Bağ-Kur primi aylık 700 lira, dolayısıyla 12 ay boyunca Bağ-Kur primini devlet olarak biz karşılayacağız. 8 bin 400 liralık ödemeden genç girişimcimiz kurtulmuş olacak. Üniversiteden, liseden mezun olan kardeşlerimiz istiyoruz ki kendi işlerini kursunlar, yanlarına çalışan alsınlar. Bu uygulama bize yaklaşık 300-400 milyon liralık bir prim yükü getirecek."

300 BİN KİŞİNİN BORCU SİLİNECEK

Bakan Ağbal, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:

"Bağ-Kur'lu emeklilerimizin bu borçlarını da sileceğiz. Borcunu ödemeyen yaklaşık 300 bin emeklimiz var. 1.3 milyar lira borcu kaldırıyoruz"

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaHaberBayram Ikramiyesi
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Zaza 53 dakika önce

İlk önce benim hakkımı ver 13 yıldık vakıfbank ta gövenlik olarak calışıyor beni gör beni sandıktada bende sizi göreyim

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